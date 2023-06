Semac prevê tempo nublado e chuva fraca em Sergipe para próximos dias

O boletim da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) divulgado nesta segunda-feira, 12, indica, para os próximos dias, a possibilidade de céu nublado e precipitações fracas e leves em municípios do Litoral, Agreste e Sertão de Sergipe. Conforme análise da Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Semac, a depender das condições atmosféricas, a tendência é haver uma redução gradativa no volume de chuvas.

Nesta terça-feira, 13, a possibilidade é de céu encoberto e chuvas fracas e leves nas três regiões. No litoral, a temperatura mínima fica em torno de 22.3°C e máxima de 29.1 °C; no Agreste, entre 20.8°C e 29.4 °C; e no Sertão, mínima de 21.4°C e máxima de 29.7 °C. Na quarta-feira, 14, a possibilidade também é de céu encoberto durante todo o dia e possibilidade de chuvas fracas no Litoral e Agreste. No Sertão, são esperadas precipitações de intensidade leve.

As temperaturas mínimas desta quarta-feira, 14, no Litoral, ficam entre 23.0°C e máxima de 29.0 °C. No Agreste, mínima de 21.4°C e máxima de 28.4 °C; e no Sertão, as temperaturas mínimas e máximas tendem a ser 21.7°C e 29.0 °C, respectivamente.

A previsão do tempo para os próximos dias continua mostrando a ocorrência de céu encoberto em todas as regiões, com possibilidades de chuvas fracas e leves. Na quinta-feira, 15, as temperaturas deverão variar entre mínima de 21.8°C e máxima de 29.3 °C, no Litoral; 19.8°C e 29.1 °C, no Agreste; e mínima de 20.7°C e máxima de 29.6 °C, no Sertão.

Para a próxima sexta-feira, 16, no Agreste, a temperatura mínima pode chegar a 19,5ºC e máxima de 29.1ºC. No litoral, a população pode esperar mínima de 23.4°C e máxima de 29.1 °C; e no Sertão, fica entre 21.6°C e 29.5 °C.

Foto: Arthuro Paganini