Semac realiza 2ª audiência para atualização do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), realiza a segunda audiência pública para atualização do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro de Sergipe (Gerco). O ato acontece nesta terça-feira, 17, às 8h, na praça 31 de Março, no Centro Municipal de Pacatuba.

O evento é aberto a todos os interessados em contribuir com a construção de políticas públicas e projetos de melhorias e conservação do litoral norte. A primeira audiência aconteceu em Estância, no último dia 3, e contemplou as questões-chave do litoral sul do estado.

Para a etapa das consultas, o Gerco leva o diagnóstico e o prognóstico para apresentação à sociedade com o objetivo de construir, junto às comunidades locais, instrumentos para ordenar e orientar o uso do solo na zona costeira. Também há o foco em diminuir a desigualdade social e proteger os povos e comunidades tradicionais, cultura e recursos naturais, garantindo o desenvolvimento sustentável dessas regiões. A atualização do Gerco será finalizada ainda este ano e servirá como ferramenta para o desenvolvimento de ações e soluções necessárias.

Foto: Igor Matias