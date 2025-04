Semac realiza lançamento oficial do programa Dialogar na próxima quinta-feira

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Ações Climáticas e Sustentabilidade (Semac), realiza a cerimônia de lançamento do programa Dialogar na quinta-feira, 24, a partir das 8h. O evento, que tem como foco a construção da ecocidadania, acontece no auditório do Museu da Gente Sergipana, em Aracaju (SE).

O objetivo do Dialogar é estimular a consciência ecológica e mudanças positivas de comportamento em relação ao cuidado e à proteção do meio ambiente. Em uma dinâmica itinerante, o programa visitará os municípios sergipanos para engajar a população em ações como reflorestamento, coleta seletiva e defesa das áreas verdes.

Foto: Igor Matias