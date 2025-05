Semac realiza primeira edição do programa Dialogar no município de Boquim

Iniciativa busca estimular a consciência ecológica e incentivar mudanças positivas de comportamento, através de atividades lúdicas

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Ações Climáticas e Sustentabilidade (Semac), leva ao município de Boquim, localizado na região Sul do estado, a primeira edição do programa Dialogar. A ação acontece na próxima quarta-feira, 4 de junho, a partir das 8h, na Escola Municipal Joaldo Barbosa, na rua Heitor de Souza, Centro da cidade, promovendo atividades lúdicas focadas na ecocidadania.

Ao longo da manhã, a programação contará com apresentação cultural, plantio de mudas de árvores e com o Circuito Seja Amigo do Meio Ambiente, com oficinas e atividades educativas. Além disso, a ação terá apresentação teatral “Guardiões do Meio Ambiente”, incluindo a presença do mascote Guigó.

De acordo com a secretária de Estado do Meio Ambiente, Deborah Menezes Dias, a ação pretende visitar os municípios sergipanos para engajar a população em ações como reflorestamento, coleta seletiva e defesa das áreas verdes.”O Dialogar executa o papel da Semac, enquanto agente fomentador de transformação ecológica. Nosso desejo é levar a formação ambiental para a sociedade por meio da conscientização, de forma lúdica, com o objetivo de alcançar todos os municípios. Dessa forma, conseguiremos nos aproximar e criar um vínculo com a população para o cuidado com o meio ambiente”, destaca.

Mascote Guigó

O mascote Guigó visita uma cidade do estado pela primeira vez. A escolha do animal busca simbolizar e homenagear o macaco-guigó, tipicamente nativo da região da Mata Atlântica sergipana. O mascote é uma iniciativa para tornar o projeto ainda mais lúdico e interativo. Além disso, as crianças também receberão revista educativa para colorir.

Texto e foto ascom Semac