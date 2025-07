Semac reforça apoio à realização da 28ª Missa do Cangaço na Grota do Angico

Ato religioso acontece na próxima segunda-feira, 28, e celebra a memória e a cultura sertaneja no alto sertão sergipano

A 28ª edição da Missa do Cangaço será realizada na próxima segunda-feira, 28, a partir das 8h, no Monumento Natural Grota do Angico, unidade de conservação estadual localizada entre os municípios de Canindé de São Francisco e Poço Redondo. O ato religioso, que relembra a morte de Lampião, Maria Bonita e outros integrantes do cangaço em 1938, já se tornou uma tradição no alto sertão sergipano por promover a valorização da cultura nordestina, da história regional e das belezas naturais da Caatinga.

Para garantir a recepção dos visitantes e a preservação ambiental da unidade, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), atuará com uma equipe de técnicos, estagiários e cerca de 20 condutores ambientais capacitados pelo próprio Monumento Natural. Os grupos que chegarem por terra serão recepcionados na sede do Mona, a partir das 7h, e conduzidos por uma trilha de cerca de um quilômetro até o local da cerimônia. O acesso pelo rio São Francisco também contará com apoio logístico, por meio dos Restaurantes Angicos e EcoParque.

“A Semac tem atuado de forma integrada para garantir a organização, o acolhimento e, principalmente, o respeito às diretrizes ambientais durante a realização da missa. Os condutores, todos moradores da comunidade do entorno, têm papel essencial nesse processo, orientando os visitantes, preservando o espaço e promovendo educação ambiental”, afirma a gerente de Áreas Protegidas e Florestas da Semac e gestora do Mona Grota do Angico, Valdelice Barreto.

Para manter viva a história do cangaço, serão realizadas duas missas, atraindo turistas de diversas regiões do país e se consolidando como um momento de conexão entre fé, cultura e natureza. Um dos atos religiosos é uma realização da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) Sociedade do Cangaço, fundada pela jornalista Vera Ferreira, neta de Lampião e Maria Bonita. O evento também conta com atividades culturais paralelas, como apresentações artísticas e bate-papos com estudiosos do tema.

Unidade de conservação e patrimônio cultural

Criado por decreto em 2007, o Monumento Natural Grota do Angico protege mais de dois mil hectares de caatinga preservada, além de ser um importante sítio histórico e arqueológico reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A unidade abriga ecossistemas únicos e serve como espaço para pesquisas científicas, práticas de ecoturismo e ações de educação ambiental.

A Missa do Cangaço tem o apoio do Governo de Sergipe, por meio da Semac, da Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e de parceiros locais e regionais comprometidos com a valorização do sertão e de suas expressões culturais.

