Semana começa com 49 oportunidades de trabalho divulgadas pelo NAT

A semana inicia com 49 vagas de trabalho divulgadas pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) nesta segunda-feira, 1º de julho.

A intermediação de mão de obra é realizada por meio do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), que atende os trabalhadores interessados nestas oportunidades de segunda a sexta-feira, a partir das 7h até as 13h.

A Seteem/NAT funciona na Rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju. Para se cadastrar a uma dessas ofertas de trabalho, é preciso se dirigir até o endereço do núcleo, levando os documentos pessoais (RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado), além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores.

As vagas são sempre divulgadas no perfil da Seteem, no Instagram @trabalho.se, e no perfil do NAT, no Instagram @nat_sergipe. Novas oportunidades serão divulgadas na próxima quarta-feira, 3.

Confira as vagas disponíveis:

5 vagas para auxiliar de cozinha

Requisitos: experiência na função (comprovada na CTPS) e ensino fundamental completo.

1 vaga para encanador

Requisitos: experiência na função (comprovada na CTPS) e ensino fundamental incompleto.

2 vagas para carpinteiro

Requisitos: experiência em armações de telhados e andaimes e comprovada na CTPS.

4 vagas para ajudante de obras

Requisitos: saber preparar e transportar materiais e ter experiência na função.

1 vaga para mestre de obras

Requisitos: saber elaborar planos e cronogramas e ter experiência comprovada na CTPS.

3 vagas para pedreiro

Requisitos: executar trabalhos em alvenaria, concreto e outros materiais e possuir experiência comprovada na CTPS.

2 vagas para soldador

Requisitos: saber unir e cortar peças de ligas metálicas e ter experiência comprovada na CTPS.

1 vaga para pintor

Requisitos: ter experiência com pistola de pintura.

3 vagas para encarregado de obras

Requisitos: atuar como encarregado de manutenção da faixa de gás encanado, ensino médio completo, habilitação D e disponibilidade para viajar.

10 vagas para mecânico

Requisitos: ensino fundamental e experiência na função.

10 vagas para trocador de óleo

Requisitos: ensino fundamental e experiência na função.

3 vagas para técnico em eletromecânica

Requisitos: experiência na função, ensino médio completo, curso técnico em eletromecânica e ter disponibilidade para trabalhar em Itaporanga d’Ajuda.

1 vaga para auxiliar de escritório

Requisitos: ensino médio completo e experiência comprovada na CTPS.

1 vaga para padeiro

Requisitos: experiência mínima de seis meses (comprovada na CTPS) e ensino médio completo.

1 vaga para auxiliar de padeiro

Requisitos: experiência mínima de seis meses (comprovada em CTPS) e ensino médio completo.

1 vaga para embalador

Requisitos: experiência mínima de seis meses (comprovada em CTPS) e ensino médio completo.