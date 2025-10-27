Semana da Sergipanidade 2025 é aberta celebrando a identidade do povo sergipano

A Praça Fausto Cardoso se transformou em um grande centro cultural a céu aberto, na noite da última sexta-feira (24), durante a abertura oficial da Semana da Sergipanidade 2025. Realizado pelo Sistema CNC-Fecomércio–Sesc–Senac de Sergipe, através do Conselho Empresarial de Turismo (Cetur), em parceria com a Secretaria Municipal do Turismo (Setur) e o Governo do Estado, o evento iniciou sua programação destacando a força da cultura, da gastronomia e do turismo local. Elementos que, juntos, fortalecem a identidade do povo sergipano e movimentam a economia criativa.

Um dos grandes destaques desta edição é o ambiente “Vila das Cidades”, que reúne 15 municípios sergipanos apresentando o que cada um tem de mais autêntico: artesanato, manifestações populares, culinária típica, história e potenciais turísticos. O espaço tem atraído moradores e turistas interessados em conhecer a diversidade do estado em um único lugar. A proposta é dar visibilidade às tradições, artistas, produtos e destinos regionais, estimulando o desenvolvimento econômico e o orgulho cultural.

A gastronomia também ganhou protagonismo na festa. Na praça de alimentação, instalada na mesma área do evento, restaurantes e bares ligados à Abrasel estão oferecendo pratos a preço único, democratizando o acesso à culinária local e valorizando chefs, cozinheiros e empreendedores do setor. A presença da vinícola sergipana, com rótulos produzidos no estado, reforça o potencial do agronegócio aliado ao turismo gastronômico, surpreendendo o público com sabores regionais agora também representados em vinhos.

A economia criativa se faz presente no espaço dedicado aos empreendedores sergipanos, que têm a oportunidade de comercializar produtos autorais, fortalecer suas marcas e ampliar redes de relacionamento. O ambiente tem sido ponto de encontro de artistas, designers, artesãos, produtores locais e consumidores que valorizam originalidade, afeto e identidade cultural.

Na abertura, o presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, destacou o impacto do evento na formação do sentimento de pertencimento e no fortalecimento da cultura como vetor de desenvolvimento.

“A Semana da Sergipanidade é um movimento de identidade e de futuro. Quando fortalecemos a nossa cultura, incentivamos o turismo, abrimos oportunidades para empreendedores e valorizamos quem produz em Sergipe. Esse evento é muito mais do que uma programação cultural. Ele promove desenvolvimento, orgulho e pertencimento ao nosso povo”, afirmou.

O secretário municipal do Turismo de Aracaju, Fábio Andrade, ressaltou o efeito da iniciativa sobre a cidade.

“A Sergipanidade transforma Aracaju em vitrine do que temos de melhor. É um evento que gera fluxo, movimenta a economia, fortalece o turismo e amplia a experiência de quem vive e visita a nossa capital. Aracaju celebra e respira cultura ao receber esse projeto”, destacou.

Representando o Governo do Estado, o secretário do Trabalho e Empreendedorismo, Jorge Teles, reforçou a importância da economia criativa e da interiorização das oportunidades.

“Quando Sergipe mostra sua cultura, ele também mostra sua capacidade de gerar renda, trabalho e futuro. Nossa missão é apoiar quem produz, cria e empreende, especialmente nos municípios do interior. A Semana da Sergipanidade simboliza essa união entre desenvolvimento, tradição e inovação”, afirmou.

A Semana da Sergipanidade 2025 segue com programação diária, reunindo apresentações artísticas, gastronomia, música, folclore e experiências culturais que valorizam a história e a expressão do povo sergipano. O evento conta com o patrocínio do Banco do Nordeste e da Eneva, e o apoio da Abrasel, Energisa e Funcap.

Até o encerramento, no dia 02 de novembro, a Praça Fausto Cardoso permanecerá como o coração da cultura sergipana, aberta, pulsante e acolhedora, convidando o público a viver, sentir e celebrar Sergipe em sua melhor essência.

Texto Márcio Rocha – Foto: Livyan Holanda