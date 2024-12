SEMANA DA VIRADA DO ANO TERÁ DIVERSAS ATRAÇÕES NA VILA DO NATAL ILUMINADO, EM ARACAJU; CONFIRA PROGRAMAÇÃO

O ano de 2024 está acabando, mas a Vila do Natal Iluminado, espaço montado pelo Governo do Estado na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju, continua oferecendo muita alegria e diversão. O espaço segue aberto até o dia 5 de janeiro, e a semana de virada para 2025 traz diversas atrações musicais e teatrais, além da programação cultural, religiosa e de lazer, todos os dias, das 17h às 23h.

No dia 31, a programação musical será especial, com shows de João Ventura, às 19h; Ronise Ramos, às 20h30; Sandro Reis, às 22h; e Maraísa, às 23h30. O funcionamento dos brinquedos e dos espaços recreativos será até às 20h. A praça de alimentação e bares continuarão abertos durante as apresentações musicais.

A Vila também conta com muitas outras atrações como a Casa do Papai Noel, igreja, montanha-russa, pista de patinação no gelo, Arena Gamer, espaço recreativo, personagens temáticos, roda-gigante, espaço multissensorial e uma ampla praça de alimentação.

A Vila do Natal Iluminado é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE), com apoio do Banese, Energisa, Netiz e Deso.

Confira a programação da semana na Vila do Natal Iluminado:

Teatro

31/12 (terça-feira)

17h30 – ‘Os Três Porquinhos’ (Grupos Raízes)

18h30 – ‘Os Felinos’ (Grupos Raízes)

1º/01 (quarta-feira)

18h30 – ‘O Leãozinho medroso’ (Grupos Raízes)

20h30 – ‘Os Felinos’ (Grupos Raízes)

2/01 (quinta-feira)

18h30 – ‘Beatriz, A menina que sonhava ser bailarina’ (Companhia Ponto de Teatro)

20h30 – ‘Faz de Conta’ (Companhia Ponto de Teatro)

Música

31/12 (terça-feira)

19h – João Ventura

20h30 – Ronise Ramos

22h – Sandro Reis

23h30 – Maraísa

1º/01 (quarta-feira)

18h30 – Silvio Rocha

20h30 – Pedro Erick

2/01 (quinta-feira)

17h – Ricardo Cantor

18h30 – Paulo César

20h30 – Tom Robson

Foto: Thiago Santos