Semana inicia com 33 vagas trabalho intermediadas pelo NAT

O Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) inicia a semana disponibilizando 33 vagas para o mercado de trabalho. O órgão, que é vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), é responsável pela intermediação de mão de obra junto às empresas empregadoras de Sergipe ou de fora que estão se instalando no estado.

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem se dirigir ao NAT, das 7h às 13h, para realizar o cadastro ou atualizá-lo. Após essa etapa, os candidatos serão encaminhados para o processo de entrevista e seleção. As oportunidades abrangem os níveis fundamental, médio e superior, com ou sem experiência comprovada, incluindo vagas afirmativas destinadas exclusivamente a mulheres.

O Núcleo fica localizado na rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju. Os candidatos precisam levar RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores. Outras informações pelo WhatsApp 79 991 98-0027. Todas as vagas são divulgadas também nos perfis da Seteem e do NAT no Instagram (@trabalho.se e @nat_sergipe).

Confira as oportunidades:

2 vagas para analista de qualidade

Requisitos: experiência na função, ensino médio completo, Excel básico, experiência em estatísticas e análise de resultados.

1 vaga para mecânico

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS, ensino fundamental completo, conhecimentos em mecânica e motor diesel.

3 vagas para operador de máquinas

Requisitos: curso técnico em mecânica ou em elétrica (concluído ou em andamento) e experiência na função.

4 vagas para orçamentista

Requisitos: cursando ou concluído Arquitetura ou Designer de Interiores, experiência na função comprovada em CTPS e habilitação categoria A ou B.

2 vagas para montador

Requisitos: experiência na função mínima de seis meses trabalhando com montagem de móveis planejados ou marcenaria; conhecimento de ferragens moveleiras de alto padrão e sistemas métricos.

2 vagas para ajudante de montador

Requisitos: experiência na função mínima de seis meses trabalhando com montagem de móveis; conhecimento de ferragens moveleiras e sistemas métricos.

1 vaga para técnico em segurança do trabalho

Requisitos: ensino médio completo, curso técnico em segurança do trabalho e experiência de seis meses comprovada em CTPS.

Vagas afirmativas para mulheres

6 vagas para atendente/caixa

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função (em lanchonete, cafeteria) comprovada em CTPS, curso de boas práticas e necessário residir na grande Aracaju ou região do aeroporto.

10 vagas para auxiliar de cozinha

Requisitos: experiência na função e ensino fundamental completo.

Vagas afirmativas para Pessoa com Deficiência (PcD)

2 vagas para copeira

Requisitos: experiência de seis meses na função e ensino fundamental completo.