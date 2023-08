Semana terá concentração de chuva fraca e leve no período da manhã

O boletim do tempo da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), divulgado nesta segunda-feira, 7, aponta para uma mudança nas condições meteorológicas em Sergipe esta semana. Até o próximo domingo, 13, a incidência de chuvas se concentrará, principalmente, entre a madrugada e manhã.

De acordo com análise, a quadra chuvosa chegará ao fim e a expectativa é que o acumulado de chuvas se reduza gradativamente. “Sendo assim, para esta semana são esperadas chuvas fracas para região do litoral e agreste sergipano. No sertão, a previsão é de chuvas leves”, informou a meteorologista da Semac, Wanda Tathyana de Castro.

Nesta terça-feira, 8, o tempo nas três regiões climáticas deve variar entre céu encoberto, parcialmente nublado e céu claro com algumas nuvens, além da possibilidade de chuva fraca e ventos fracos e moderados. As temperaturas mínimas e máximas ficarão em torno de 21.0°C e 28.0°C (litoral); 18.5°C e 28.8°C (agreste); e 19.6°C e 28.1°C (sertão).

Possibilidade de chuva fraca também é prevista para esta quarta-feira, 9, no litoral, que terá manhã com possibilidade de céu encoberto e tarde com probabilidade de céu parcialmente nublado. À noite e madrugada, espera-se céu encoberto. Para o agreste e sertão, o tempo deve variar entre céu nublado e encoberto. Mínimas e máximas serão de 23.5°C e 28.2°C (litoral); 20.2°C e 27.5°C (agreste); e 19,7°C e 29.0°C (sertão).

A previsão do tempo completa está disponível em www.simese.se.gov.br

Foto: Arthuro Paganini