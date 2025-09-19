Semdef acompanha abertura do Manifesto Inclusivo da APAE no Museu da Gente Sergipana

A Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Semdef) acompanhou, nesta quinta-feira, 18, a abertura da exposição “Manifesto Inclusivo”, promovida pela APAE Aracaju no Museu da Gente Sergipana. A mostra reúne obras de arte como pinturas, esculturas e desenhos, produzidas pelos assistidos da instituição, com orientação do professor Victor Santana, e segue aberta ao público até o dia 28 de setembro.

O evento é um convite à valorização da arte como ferramenta de inclusão social, reconhecendo cada criação como espaço legítimo de expressão e protagonismo para as pessoas com deficiência.

Presente na abertura, o secretário da Semdef, Antônio Luiz dos Santos, ressaltou o significado da mostra. “O que vemos aqui é a manifestação de diferentes formas de inteligência: a artística, que cria; a emocional, que conecta; e a inclusiva, que transforma. Cada obra nos lembra que a diversidade é uma riqueza que precisa ser celebrada”, afirmou.

A exposição reforça a importância de ampliar os espaços de visibilidade e participação das pessoas com deficiência em Aracaju.

Texto e foto AAN