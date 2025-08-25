Semdef realizou roda de conversa na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual

A Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Semdef) realizou neste sábado, 23, uma roda de conversa em celebração à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla de 2025. A atividade integrou a programação do Tamo Junto, iniciativa da Prefeitura de Aracaju que reúne ações voltadas para a inclusão e o fortalecimento da cidadania.

Com o tema “Deficiência não define. Oportunidade transforma. Inclua nossa voz!”, o encontro reforçou a importância da inclusão e do respeito à diversidade, destacando que a deficiência é apenas uma característica e que são as oportunidades que promovem a verdadeira transformação na vida das pessoas.

O secretário da Semdef, Antônio Luiz dos Santos (Luizinho), destacou que a ação reafirmou o compromisso da gestão em fortalecer políticas públicas inclusivas.

“A inclusão não pode ficar no discurso. É na prática, no dia a dia, que a gente garante o direito das pessoas com deficiência e constrói uma cidade mais justa e humana”, afirmou Luizinho.

A roda de conversa contou com a presença da prefeita Emília Corrêa, que reforçou o compromisso da gestão com a pauta da inclusão; da presidente da Federação das Apaes do Estado de Sergipe (Feapaes), Mônica Marinho; da presidente da Associação Pestalozzi Sergipe, Tatiana do Carmo; e da presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Elaine Cristina.

Instituída pela Lei nº 13.585/2017, a Semana Nacional acontece anualmente de 21 a 28 de agosto e tem como objetivo ampliar a conscientização e dar visibilidade às capacidades e contribuições das pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Para a Semdef, cada ação realizada nesta data reforçou a mensagem de que a inclusão é um direito, não um favor, e precisa ser vivida em todas as dimensões da sociedade.

Texto e foto assessoria