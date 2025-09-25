Semdef reforça inclusão e acessibilidade nos primeiros dois meses de atuação

A gestão da Prefeitura de Aracaju chega aos nove meses de trabalho com avanços em diversas áreas e, dentro desse cenário, a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Semdef) completa aproximadamente dois meses de atuação, já com resultados expressivos na construção de uma cidade mais inclusiva.

Desde sua implantação, a Semdef intensificou ações que reafirmam o compromisso da administração municipal com a inclusão, a acessibilidade e a conscientização social. Nesse período, a secretaria consolidou a política de inclusão reversa, fortalecendo o protagonismo das pessoas com deficiência.

“A Semdef nasceu para dar voz e vez às pessoas com deficiência. Em apenas dois meses, conseguimos avançar em áreas que refletem diretamente na qualidade de vida da população. Nossa missão é garantir que ninguém fique para trás e que Aracaju seja referência em inclusão e acessibilidade”, destacou o secretário municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Antônio Luiz.

Entre as iniciativas realizadas estão visitas institucionais e técnicas, que aproximaram a secretaria de instituições parceiras e permitiram avaliar barreiras arquitetônicas em escolas e espaços públicos, garantindo mais acessibilidade.

Na área da comunicação, campanhas digitais de conscientização ganharam destaque, especialmente no Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, além da criação do quadro ‘Deficiência não é limite’, que valoriza histórias inspiradoras e amplia a percepção social sobre a capacidade das pessoas com deficiência.

O paradesporto também foi incentivado com visitas a treinos de modalidades adaptadas, como a bocha, promovendo o esporte como ferramenta de saúde e inclusão. Já o lazer acessível avançou com o projeto Banho de Mar Assistido e o lançamento do programa Incluir na Praia, que garante acesso seguro ao lazer no litoral aracajuano.

A Semdef ainda representou Aracaju em eventos de relevância nacional, como o Encontro da União Mundial de Cegos, levando a experiência da capital e conhecendo boas práticas de acessibilidade desenvolvidas em outros lugares.

Outro marco foi a participação no programa Tamo Junto, levando serviços como emissão de documentos, orientações sobre acessibilidade, passe livre, cartão de estacionamento, orientações sobre o uso de bengalas, além de atendimentos especializados a pessoas com fibromialgia e ostomizados.

A atuação já tem feito diferença para a população. A dona de casa Alice relatou que se sentiu acolhida. “Eu nunca tinha recebido tanta atenção assim. Quando precisei de orientação, encontrei na Semdef um lugar de respeito e acolhimento. Isso muda a vida da gente”, disse.

O técnico de refrigeração e pai de um menino autista, André Lucas, também comemorou a presença da secretaria. “Saber que posso contar com a Semdef me deixa mais tranquilo. É bom ver que agora temos uma porta aberta, com gente preparada para orientar e apoiar”, ressaltou.

Já outras pessoas que participaram dos atendimentos destacaram a importância da acessibilidade em espaços de lazer. “Quando participei do Banho de Mar Assistido, entendi o quanto é importante ter iniciativas assim. É liberdade, é dignidade, é felicidade”, resumiu um dos beneficiados.

Em apenas dois meses, a Semdef se consolidou como um braço fundamental da gestão municipal, reforçando o compromisso da Prefeitura de Aracaju com uma cidade que respeita, acolhe e garante direitos para todas as pessoas.

