Semed divulga edital de Processo Seletivo para Bolsas de Extensão em Socorro

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), divulgou o edital do novo Processo Seletivo para Bolsas de Extensão Tecnológica nos níveis II e III, dentro do Programa Alfabetizar pra Valer (PAPV), do Governo de Sergipe. Ao todo, serão ofertadas dez vagas, além de cadastro reserva.

As inscrições estarão abertas de 19 a 23 de maio e devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio de formulário eletrônico disponível no site da Prefeitura a partir desta segunda-feira. No ato da inscrição, o candidato deverá anexar, em um único arquivo PDF de até 7MB, seus documentos pessoais, comprovação de títulos e experiências exigidas no edital.

Das vagas ofertadas, uma é para Bolsista de Extensão Tecnológica Nível II — Coordenador Municipal, com bolsa de R$ 1.600, destinada para pessoas com licenciatura preferencialmente em Pedagogia ou Letras, e outras nove vagas para Bolsista de Extensão Tecnológica Nível III – Formador Municipal, com bolsa no valor de R$ 1.000, destinada para profissionais graduados nas áreas da educação. Os selecionados irão cumprir jornada de 40 horas semanais, com dedicação integral ao programa, preferencialmente nos turnos da manhã e tarde. Para esse processo seletivo, ambas as vagas também compreendem ao cadastro reserva e podem ter a inscrição de servidores públicos.

Inscrições

A seleção será composta por duas etapas: análise de títulos e entrevista, ambas de caráter eliminatório e classificatório. O resultado preliminar da primeira etapa será divulgado no dia 3 de junho, com o resultado final previsto para 9 de junho. As entrevistas da segunda etapa ocorrerão entre 12 e 18 de junho, e a lista definitiva de aprovados será homologada em julho, com data ainda a ser informada.

Ainda de acordo com a pasta, o encaminhamento do resultado da segunda etapa será encaminhado para a Comissão Organizadora Central do Processo Seletivo no dia 2 de julho, com o objetivo de analisar e homologar os selecionados, com divulgação do resultado final e convocação dos bolsistas acontecendo em data posterior, ainda não definida.

No ato de inscrição, o candidato deverá anexar um documento oficial de identificação com foto, Cadastro de Pessoa Física (CPF), currículo vitae, comprovações das titulações que declarar, de experiência profissional da área de Educação, certificado de nível superior em área de licenciatura, comprovante de residência, além da declaração de disponibilidade para atuar no PAPV, anexado no edital.

O Programa

O Programa Alfabetiza pra Valer (PAPV) foi criado pelo Governo Estadual com o objetivo de alfabetizar 100% dos estudantes sergipanos na idade certa e melhorar o atendimento escolar aos estudantes do último ano da Educação Infantil, Ciclo de Alfabetização e 3º anos, por meio de colaboração com os municípios.