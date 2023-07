Seminário “Impactos das mudanças do mundo do trabalho na economia sergipana” acontece nos dias 27 e 28 de julho

Nos próximos dias 27 e 28 de julho, no auditório da Superintendência Regional do Trabalho (SRTe/SE), acontece o Seminário “Impactos das mudanças do mundo do trabalho na economia sergipana”. O evento é uma realização do Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Superintendência Regional do Trabalho e do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos, com o apoio do SAIT – Sindicato dos Auditores do Trabalho/SE, SINDIPREV/SE – Sindicato dos Trabalhadores Previdenciários de Sergipe, SINTSEP/SE – Sindicato dos Servidores Públicos Federais em Sergipe.

“As transformações ocorridas no mundo do trabalho nas últimas décadas, em dimensões globalizadas, têm gerado intensos impactos no Brasil e tem seus reflexos na economia territorial, causando mudanças nas relações de trabalho, nos empregos formais e de outras formas de ocupação laboral”, informa José Cláudio Silva Barreto (Caducha), superintendente Regional do Trabalho em Sergipe.

Segundo Roseniura Santos, auditora fiscal do Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho em Sergipe, o Seminário pretende reunir os setores produtivos, os trabalhadores e gestores ligados ao mundo do

trabalho em Sergipe. “Buscaremos uma análise global, nacional e territorial, dos impactos gerados por essas mudanças na economia e nas relações produtivas, que possa apontar perspectivas de futuro, considerando as novas demandas de serviços, produtos, postos de trabalho, formação e qualificação de mão de obra, para a construção de uma Agenda Positiva, que leve ao desenvolvimento e aos avanços nas políticas de geração de renda, emprego e trabalho em Sergipe”, pontua a adjunta.

A abertura será às 9h da quinta(27), com saudação do Superintendente Cláudio Caducha, seguida de uma Mesa Redonda coordenada por Roseniura Santos. Confira a Programação completa:

Dia 27.07

9h – MESA DE ABERTURA:

Composição: Convidados

Coordenação: Roseniura Santos SRTE/SE

– Saudação do Superintendente do Trabalho em Sergipe – Cláudio Caducha

– Saudação dos convidados

10h30 – Palestra: Analise da conjuntura, contextos mundial, nacional e mercado de trabalho em Sergipe;

Palestrantes:

– Professor Doutor Marco Jorge – Departamento de Economia UFS

– Flávia Santana – Economista, Supervisora técnica do DIEESE/SE

11h30 – Debate com os participantes

Mediação: Cláudio Caducha

12h30 – Almoço

14h – MESA: Visão e perspectivas para a economia de Sergipe com foco na geração de emprego e renda;

Coordenação: Cláudio Caducha

Palestrantes:

Dr. Ciro Brasil de Andrade, Diretor Especial do Observatório de Sergipe/ Governo de Sergipe

– Visão de futuro para a economia em Sergipe e Perspectivas das políticas públicas do Governo do Estado;

– Rodrigo Rocha, economista chefe da FIES, Superintendente do IEL

– Ofertas e parcerias do Sistema S;

15h30 – Debate com participantes

17h – Encerramento

Dia 28/07

9h – MESA: Cenário recente da atuação da SRTE/SE, politicas, fiscalização, desafios e ações para a gestão atual;

Apresentação: Thiago Laporte/Chefe da Fiscalização SRTE/SE

– Falas das Centrais Sindicais:

CUT, Força Sindical, CTB, UGT, CSB, NCST

Mediação: Jairo de Jesus/ CUT

10h30 – Debate

Mediação: Flavia Santana

12h –Encerramento

Coordenação: Roseniura Santos

Falas de encerramento:

DIEESE

Fonte SRTE/SE