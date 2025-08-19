Seminário marca anúncio da reforma da Central de Triagem e Unidade de Transbordo de Propriá

O Consórcio de Saneamento Básico do Baixo São Francisco Sergipano (CONBASF) participou, nesta segunda-feira, 18, do seminário que oficializou o início da reforma e adequação da Central de Triagem de Materiais Recicláveis e da Unidade de Transbordo de Propriá. O evento foi promovido pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), por meio da Câmara Consultiva Regional, com apoio do CONBASF, e reuniu representantes de instituições, gestores municipais e órgãos de fiscalização.

A iniciativa representa um marco para a gestão de resíduos sólidos dos 21 municípios atendidos pelo consórcio. O seminário foi realizado para apresentar as condições atuais do espaço e o projeto de reestruturação, que tem previsão de dez meses para ser concluído. O investimento, no valor de R$ 3,3 milhões, será custeado com recursos próprios do CBHSF.

Segundo o presidente do CBHSF, Maciel Oliveira, a obra é resultado de um processo que alia responsabilidade e compromisso com os municípios sergipanos. “Nós vamos atender aos municípios, inicialmente em Propriá, mas já estamos desenvolvendo outros projetos para outros municípios. Então hoje é um momento muito importante, porque fizemos todo o processo de licitação e contratação através da nossa agência (Agência Peixe Vivo), mas com recursos próprios do Comitê para atender os municípios sergipanos”, explicou o presidente.

A procuradora da República, Gisele Bleggi, destacou que a ação é fruto direto das fiscalizações realizadas pela Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) do São Francisco. “É um projeto que se realizou em decorrência das fiscalizações que detectaram a presença de irregularidades nos lixões em toda a região da Bacia do Rio São Francisco. Foi resultado também da ação do CBHSF. Esse é um projeto de sucesso em que a reciclagem e a sustentabilidade são os pilares”, pontuou a procuradora.

O prefeito de Muribeca, Mário Conserva, também reforçou o impacto positivo da iniciativa. Ele destacou que, na atual gestão do CONBASF, tem sido possível ver avanços concretos no consórcio, sobretudo na operacionalização da política pública de limpeza urbana e no combate ao descarte irregular de resíduos sólidos, em conformidade com a legislação. Para ele, os investimentos anunciados representam um ganho significativo para os municípios, otimizando rotinas e garantindo melhores condições para a sociedade como um todo. “Os investimentos vão realmente significar um avanço e uma otimização de toda essa rotina que é importante para a sociedade”, afirmou o prefeito.

O presidente do CONBASF, também prefeito de Telha, Lucas Freire, ressaltou que a obra é uma conquista coletiva e que trará benefícios diretos para os municípios consorciados. “Essa obra é um divisor de águas para o sistema de gestão de resíduos da nossa região. Estamos garantindo estrutura, dignidade e eficiência tanto para os trabalhadores da cooperativa quanto para os municípios consorciados. A Central e o Transbordo atendem 21 municípios do Baixo São Francisco, e esse investimento vai impactar diretamente na qualidade dos serviços prestados, refletindo em melhorias para toda a população”, ressaltou Freire.

Estrutura modernizada

A reforma e adequação da Central de Triagem e da Unidade de Transbordo de Propriá incluem pavimentação completa da área, instalação de pisos de alta resistência nos galpões, implantação de balança rodoviária e construção de uma nova rampa de transferência de resíduos, maior e coberta. Também está prevista a instalação de passarela para movimentação segura dos trabalhadores, estacionamento coberto, área de descanso para motoristas e auxiliares, além da ampliação do espaço da cooperativa de catadores.

As melhorias, segundo o CONBASF, vão oferecer mais segurança e eficiência ao sistema de manejo de resíduos sólidos, além de fortalecer a atuação dos catadores e ampliar a capacidade de atendimento da estrutura, garantindo sustentabilidade e qualidade de vida para a região.

Por Innuve Comunicação