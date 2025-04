Senac de Glória promove ação na comunidade Xokó em Porto da Folha

Instrutores ofereceram serviços e orientações sobre os cuidados com a saúde aos moradores da comunidade

A unidade do Senac de Nossa Senhora da Glória promoveu, uma ação extensiva do ‘Curso Integral e Bem-Estar: Promovendo Saúde na Comunidade Indígena Xokó’, localizada no Povoado Ilha de São Pedro, no município de Porto da Folha, Alto Sertão de Sergipe.

De acordo com o gerente da unidade de Nossa Senhora da Glória, Edilson Santos, o Senac Sergipe proporciona a profissionalização, a capacitação e acima de tudo, cuida também da saúde das pessoas. “O nosso objetivo foi trazer a conscientização sobre os cuidados com a saúde para os povos indígenas Xokó, que já atendemos há mais de um ano, com a realização de com cursos profissionalizantes de informática no local onde vivem. E hoje, trouxemos serviços de observação dos cuidados com a saúde. Além disso, nossa visita também celebrou o Dia dos Povos Indígenas, 19 de abril”, resumiu.

Os instrutores do Curso Técnico de Enfermagem do Senac de Nossa Senhora da Glória, João Paulo Oliveira da Costa e Raianne Freitas Souza, ofereceram aos moradores os serviços de aferição de sinais vitais, como glicemia, pressão arterial, temperatura e oxigenação. “Essa ação extensiva tem a finalidade de triar e observar como anda a saúde dos indígenas. Quando os sinais dão alterados, orientamos sobre alimentação e medicações, e principalmente sobre o acompanhamento médico da comunidade, a fim de descartar qualquer suspeita ou ainda confirmar um diagnóstico”, explicou a instrutora Raianne.

O líder da comunidade Xokó, Lucimário Apolônio Lima, o Cacique Bá, destacou a importância das ações do Senac Sergipe especificamente na comunidade indígena. “O Senac foi um presente de Deus que chegou na nossa aldeia e não temos como agradecer os trabalhos tanto na educação, que profissionalizou muitos jovens com o curso de informática, dando capacidade para acessarem o mercado de trabalho e realizarem seus objetivos; e agora, o cuidado com a saúde, que começa pela prevenção. É uma atividade muito bem-vinda para a nossa aldeia e com certeza que ganha é a nação Xokó”, externou.

Texto e foto assessoria