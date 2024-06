Senac de Tobias Barreto abre vagas gratuitas para curso de Costura

Interessados têm até o dia 13 para fazer a inscrição presencial na unidade do município

O Centro de Educação Profissional (CEP) de Tobias Barreto está com vagas gratuitas abertas para curso “Costura: técnicas de acabamento”, em parceria com a empresa VestMed, situada no Distrito Industrial do município. São 15 vagas, que estão sendo ofertadas por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG) que, somente no primeiro quadrimestre deste ano, já abriu 215 turmas em diversos cursos, atendendo mais de 4 mil alunos, através das unidades operacionais, em Sergipe.

Os interessados no curso “Costura: técnicas de acabamento” podem fazer a inscrição presencial no CEP de Tobias Barreto, até o dia 13 de junho. O resultado dos 15 selecionados será divulgado no dia 14. A qualificação possui carga horária de 120 horas/aulas, que serão ministradas de segunda à quinta, das 19h às 22h, a partir do dia 18 deste mês, com previsão de encerramento no dia 2 de setembro.

Os requisitos para fazer o curso é ter ensino fundamental incompleto, idade mínima de 16 anos e ter conhecimento em corte e costura. No ato da matrícula, os interessados devem levar o RG e CPF, comprovante de residência e de escolaridade (original e cópia). Após a seleção, os inscritos com idade inferior a 18 anos, devem comparecer no ato da matrícula acompanhados por um responsável legal.

Gratuidade do 1º quadrimestre

Nos primeiros quatro meses deste ano, 215 turmas foram abertas pelo Senac, por meio do PSG, nos CEPs de Aracaju, Itabaiana, Tobias Barreto, Lagarto, Propriá e Nossa Senhora da Glória, e na Unidade Móvel (UM) e Centro de Gastronomia e Turismo (CGT). Foram feitas 4.141 matrículas em 88 tipos diferentes de cursos ofertados pela instituição educacional, em diversas áreas.

O alcance social do programa, seja oferecendo cursos diretamente ou por meio de parcerias com empresas e órgãos públicos, chegou a 19 municípios sergipanos (Aracaju, Arauá, Barra dos Coqueiros, Campo do Brito, Carmópolis, Estância, Indiaroba, Itabaiana, Lagarto, Malhador, Moita Bonita, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Socorro, Pinhão, Propriá, São Cristóvão, Simão Dias e Tobias Barreto), atendendo a população de baixa renda. Dos matriculados no período, 32% foram aprovados e 60% seguem com os cursos em andamento.

Entenda o PSG

O Programa Senac de Gratuidade (PSG) foi pensado como um instrumento de inclusão produtiva para brasileiros oriundos de família de baixa renda.

Firmado em 22 de julho de 2008 entre o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Fazenda, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC e o Senac, e ratificado pelo Decreto nº 6.633, de 5 de novembro de 2008 , o Programa Senac de Gratuidade – PSG tem por objetivo garantir o acesso à educação profissional de qualidade para pessoas cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse dois salários mínimos.

O Senac investe, desde 2014, 66,67% de sua Receita Líquida de Contribuição nesse importante programa de educação inclusiva.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac/SE