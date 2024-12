Senac e CRC assinam convênio para ofertar cursos para os contabilistas

Com o objetivo de fortalecer a educação continuada dos seus associados, o Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRC-SE), assinou Convênio de Cooperação Técnica com o Senac Sergipe. O documento foi assinado pelo diretor Regional do Senac, Nilson Lima, e o presidente do órgão classista, Ionas Santos Mariano, e como testemunha o vice-presidente de Desenvolvimento Profissional, Jenilton Gomes.

“O Sistema Comércio Sergipe, por meio do Senac, firmou essa importante parceria com o Conselho Regional de Contabilidade, dada a importância da categoria contábil, para o desenvolvimento econômico e social do Estado. O Senac, com a sua expertise em educação profissional, conhecendo as demandas dos escritórios de contabilidade, está preparado para fornecer os cursos mais adequados, tanto na capital quanto no interior, e assim contribuir para a formação continuada dos contabilistas”, declarou Nilson Lima.

O termo prevê a realização de eventos educacionais para os profissionais de contabilidade, registrados e em situação regular, conselheiros e colaboradores do CRC-SE.

“Esse termo de cooperação visa beneficiar os contabilistas sergipanos. O Conselho de Contabilidade tem o papel de promover a educação continuada, para esses profissionais que atuam na capital e também no interior sergipanos. Agradecemos ao presidente da Fecomércio, Marcos Andrade, e ao diretor do Senac, Nilson Lima, pela oportunidade de firmarmos mais essa parceria, tão importante para a nossa categoria”, ressaltou Ionas Santos Mariano.

“Queremos fortalecer cada dia mais a educação continuada dos associados e essa parceria com o Senac é importante para agregar mais conhecimento à classe contabilista. Desta forma, teremos sempre profissionais mais preparados e capacitados para trabalhar nos escritórios de contabilidade”, destacou Jenilton Gomes.

Senac SE