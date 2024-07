Senac e CRC dialogam sobre intenção de acordo de cooperação institucional

Durante o encontro, o Conselho de Contabilidade fez homenagem ao atual diretor Regional, Nilson Lima

O diretor Regional do Senac Sergipe, Nilson Lima, recebeu na tarde de terça-feira, 9, homenagem do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRC-SE), pelos anos de trabalho na Receita Federal, onde chegou a ocupar o cargo de delegado no Estado. A entrega foi feita pelo presidente da entidade classista, Ionas Mariano, que esteve acompanhado pelo vice, Jenilton Gomes, responsável pelas ações de Educação Continuada. Durante o encontro, foi conversado sobre o termo de cooperação que será firmado entre as duas entidades, visando a qualificação da classe contábil sergipana.

“Este é um reconhecimento simples, pela competência, humildade, profissionalismo e dedicação que Nilson Lima sempre teve no desempenho das suas funções de auditor fiscal da Receita Federal no Estado. Sempre foi atencioso e prestativo com a classe contábil sergipana e nós desejamos sucesso nos novos projetos que assumirá a partir de agora. Temos gratidão e reconhecemos as ações que desenvolveu, voltadas para a nossa categoria”, enfatizou o presidente Ionas Mariano.

“É com imensa satisfação que recebo esse reconhecimento de uma categoria com a qual aprendi muito. Quando fui delegado da Receita Federal e secretário do Estado e do município, sempre tive afinidade com a classe contábil. Por muitos anos fiquei como plantonista da Receita, interagia bastante com a categoria e tinha cautela quando participava de eventos promovidos pelo CRC, porque entendi que a relação era de mão dupla, onde os profissionais necessitavam estar bem informados para atender aos clientes”, destacou Nilson Lima.

Durante o encontro, foi debatido ainda um termo de cooperação institucional entre as duas entidades, visando ofertar qualificações para os contadores, em consonância com as demandas do mercado de trabalho.

“Viemos buscar essa parceria com o Senac, referência em qualificação profissional, pois entendemos que o mercado exige profissionais bem preparados. Sempre fomos recebidos de portas abertas pelo presidente do Sistema Fecomércio, Marcos Andrade, que sempre frisou a importância do aprimoramento da classe contábil, bem como de outras categorias”, ressaltou o presidente do CRC-SE.

“O novo perfil do profissional de contabilidade atualmente é sempre voltado para consultoria, para análise dos balanços, para as demonstrações contábeis, e nós precisamos estar sempre capacitando esses profissionais para prestarem um bom serviço aos clientes. E aproveitamos esse momento para debater sobre um termo de cooperação técnica com Senac, com esse objetivo” reforçou o vice-presidente, Jenilton Gomes.

Para o diretor Regional do Senac, essa será uma parceria vantajosa e produtiva para as instituições e, principalmente, para os profissionais da contabilidade.

“A partir desse compromisso, o Conselho Regional de Contabilidade, que representa os profissionais da categoria, terá a oportunidade de preparar melhor profissionais – contadores, técnicos e colaboradores – para atenderem as exigências do mercado atual. E nós, que fazemos parte do Senac, estaremos promovendo mais ações que transformam vidas. Com essa interação, teremos inclusive a oportunidade de verificar a estrutura de alguns cursos, aperfeiçoar e rever outros. Há uma dificuldade hoje no setor contábil de recrutar colaboradores que tenham o domínio de conteúdos exigidos no dia a dia da prática contábil. Com a metodologia que o Senac possui, estaremos colaborando para suprir essa deficiência,” finalizou Nilson Lima.

