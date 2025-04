Senac e prefeitura de Itabaianinha iniciam planejamento do Moda Mix 2025

A 10ª edição do Moda Mix, que acontece em setembro, terá a produção do Sistema Fecomércio-Senac

No ano de 2025, o maior evento de moda do estado de Sergipe, o Moda Mix, completa 10 anos de história valorizando talentos locais e regionais e fortalecendo o empreendedorismo no setor do município de Itabaianinha e região. A coordenadora do eixo de Moda Senac de Sergipe, Karinne Sá, e o secretário de Indústria, Comércio e Turismo de Itabaianinha, José Carlos Valeriano Júnior, reuniram-se para tratar sobre o planejamento do Moda Mix, que em 2025, também terá pela primeira vez, a produção do Sistema Comércio-Senac de Sergipe, com a realização da Prefeitura Municipal de Itabaianinha (SE).

A coordenadora do eixo de Moda do Senac Sergipe, Karinne Sá reforça que a 10ª edição, prevista para setembro, será um divisor de águas tanto para o evento, quanto para a Fecomércio-Senac que amplia sua atuação no âmbito da educação profissional. “Estamos celebrando os 10 anos do Moda Mix, na capital da moda sergipana e comemoramos também o primeiro ano da Fecomércio à frente da produção desse evento que vem explorando a educação profissional tanto na área da moda, gastronomia e beleza, fazendo participação massiva por meio do Senac Sergipe”, explica.

A produtora acrescenta que a parceria vem dando certo, mas que neste ano vem mais forte na perspectiva de trazer mais profissionais para atuar na organização e no planejamento do evento. “Será mais um ano de sucesso, mas com um diferencial: os 10 anos de Moda Mix celebrando junto com a Fecomércio, que já atua no projeto que fomenta roteiros turísticos, “Vai Turismo”, e que impulsionará ainda mais, não só a economia, mas também o turismo sergipano”, pontua.

Segundo o secretário José Carlos Júnior, a primeira reunião teve como finalidade conhecer as ações e as atividades planejadas, assim como possíveis parcerias para a execução do evento. “Manhã produtiva com Karinne, representando a Fecomércio-Senac, que ficará à frente do evento, com a nossa parceria, alinhados. Uma coisa eu garanto: vem coisa boa para Itabaianinha e para Sergipe, em setembro. É um evento que atrai renda, gera emprego e atrai o turismo para nossa região. Aguardamos vocês em setembro no nosso Moda Mix”, disse.

Moda Mix 10 anos

O maior evento de moda de Sergipe, Moda Mix, acontece anualmente no município de Itabaianinha, região centro-sul do estado de Sergipe. Em suas edições, o Moda Mix oferta ao público desfiles, vitrines e palestras para demonstrar o melhor que a capital da Moda tem a oferecer, além de grandes lançamentos de tendências que estarão em destaque no universo da moda.

Em 2025, acontece a edição comemorativa de 10 anos do Moda Mix, evento que se consolidou como um dos mais importantes no calendário da moda em Sergipe. Com um formato pioneiro no que diz respeito a demonstrar a moda local de marcas regionais que ganharam espaço no mercado nordestino, o desfile propõe uma leitura criativa, diversa e autêntica da moda sergipana, valorizando talentos locais e regionais e fortalecendo o empreendedorismo no setor.

Há cinco anos à frente da produção do evento, a produtora e coordenadora do eixo de Moda do Senac Sergipe, Karinne Sá, celebra também a própria trajetória profissional na gestão do projeto, marcada por inovação, resistência e conexão com a identidade cultural do estado. “É uma alegria imensa produzir o Moda Mix há quatro anos e agora, em 2025, completar cinco anos de dedicação a esse evento que transforma vidas e movimenta a cena criativa local”, observa.

Com uma proposta ambiciosa, a edição de 10 anos promete ser a maior e melhor de todos os tempos. Além do tradicional desfile, a programação deve incluir experiências interativas, lançamentos exclusivos e ações voltadas para o fortalecimento da moda como linguagem cultural e motor de desenvolvimento econômico.

O Moda Mix reafirma, a cada edição, o compromisso com o fomento da moda autoral e com o protagonismo de profissionais sergipanos, reforçando o potencial criativo que brota do interior do estado e ecoa por todo o Brasil.

Senac SE