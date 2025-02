Senac está com vagas abertas para cursos gratuitos no interior do estado

O Programa de Gratuidade Senac oferta 247 vagas em 12 diferentes cursos para as unidades de Tobias Barreto, Nossa Senhora da Glória, Aracaju e Propriá

O Senac Sergipe está com vagas abertas para 12 cursos gratuitos pelo Programa de Gratuidade Senac (PSG). São 247 vagas distribuídas em 15 turmas para as unidades de Nossa Senhora da Glória, Aracaju e Propriá. Todos os cursos terão início em março.

As inscrições são realizadas exclusivamente pelo portal do PSG até o dia 17 de fevereiro. Para consultar as opções de cursos, período e horário das aulas, pré-requisitos, entre outras informações, acesse https://psg.se.senac.br/cursos .

Para concorrer às vagas ofertadas dos cursos de Formação Inicial e Continuada, ofertadas pelo PSG, o candidato deverá preencher os pré-requisitos do curso escolhido integralmente: ter a idade mínima exigida pelo curso, apresentar a escolaridade necessária, possuir renda familiar per capita de até 2 (dois) salários-mínimos federais, estar matriculado ou ser egresso da educação básica, ser trabalhador empregado ou desempregado.

Caso o participante venha a ser classificado, deverá apresentar os documentos solicitados conforme edital e diretrizes. A não apresentação de quaisquer dos documentos exigidos, importará no cancelamento da inscrição.

Cursos

Na unidade de Nossa Senhora da Glória há oferta de cursos nas áreas de gestão e Tecnologia da Informação: Assistente Administrativo (20 vagas) e Informática (15 vagas).

A unidade Tobias Barreto, há oferta para os segmentos de Produção de alimentos e Beleza: Produção de doces para Páscoa (2 turmas com 15 vagas cada), Maquiador (15 vagas), Manicure e Pedicure (15 vagas).

Para o Centro de Gastronomia e Turismo, em Aracaju, há 25 vagas para o curso Técnico de Guia de Turismo, 20 vagas para Agente de viagens e 15 vagas para Salgadeiro.

Na unidade de Propriá as ofertas são para os interessados nos segmentos de Tecnologia de Informação, Gestão e Beleza: duas turmas de Informática básica, com 11 vagas cada; Assistente de Recursos Humanos, com oferta de 25 vagas; duas turmas de Corte masculino e feminino com 15 vagas para o turno da tarde e 15 para noite, além de Práticas de Trabalho da Manicure e Pedicure, com turma para 15 pessoas.

