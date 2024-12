Senac inaugura carreta escola de Gastronomia em Aracaju

A unidade pedagógica vai oferecer cursos gratuitos de Comida Natalina, Confeitaria Natalina e Drinks e Coquetéis, durante o Natal Iluminado

O Senac inaugurou na quinta-feira, 28, a carreta escola de gastronomia, a terceira unidade móvel da instituição. A entrega aconteceu no palco do Natal Iluminado e integrou a festa do acendimento das luzes, na praça Fausto Cardoso, no centro histórico de Aracaju.

Durante o evento foi assinado o convênio entre o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), e o Sistema Fecomércio Sesc-Senac, que visa ofertar oficinas no âmbito do Programa Senac de Gratuidade (PSG). As capacitações terão como foco o incentivo ao empreendedorismo.

O presidente do Sistema Comércio Sergipe, Marcos Andrade, destacou os investimentos feitos para recuperar as três unidades móveis do Senac, que tem um grande alcance social para o estado.

“A carreta do Senac é uma cozinha escola totalmente equipada, onde serão promovidos cursos de culinária e drinks, voltados para o Natal, aqui na praça, dentro da programação do Natal Iluminado, em parceria firmada com a Seteem. Essa é a última das três carretas que recuperamos, nas quais investimos mais de R$ 3 milhões para renová-las por completo. E daqui, seguindo o mesmo destino que as de Beleza e de Tecnologia da Informação, essa estará levando qualificação para todo o estado, onde precisar, pois sabemos que a qualificação profissional promove dignidade e melhoria na qualidade de vida das pessoas”, afirmou.

“Estamos inaugurando na abertura do Natal Iluminado a nossa carreta escola de Gastronomia, onde, durante todo esse período das Festas, estaremos com oferta de cursos totalmente gratuitos em parceria com o governo do Estado, para treinar pessoas em confeitaria, culinária e bebidas, voltadas para o Natal. Quem fizer os cursos, terá oportunidade gerar renda ainda este ano. Esse é o papel do Senac, mudar vidas através da educação profissional”, ressaltou o diretor Nilson Lima.

O secretário do Trabalho, Jorge Teles, destacou a transformação de vidas que a parceria com o Sistema Comércio tem proporcionado para milhares de pessoas, em todo o estado, e que será reforçado com a inauguração da carreta escola de Gastronomia.

“Inaugurar essa carreta na abertura do Natal Iluminado foi oportuno, pois é um presente para a população sergipana. É gratificante entender o papel transformador que o conhecimento tem na vida das pessoas, e que o nosso trabalho simboliza esse processo de mudança na vida de tanta gente. Através dos cursos, muitos descobrem o seu talento e passam a viver dele. Emprego e sustento digno transformam a vida de muita gente. E aqui quero ressaltar o papel importante que o time do Senac tem nesse processo, instrutores e técnicos que tratam com carinho todos os alunos e isso faz toda a diferença no processo de aprendizagem”.

A instrutora do eixo de Gastronomia do Senac, Edivane Teles, externou todo o contentamento de poder ministrar cursos e oficinas no equipamento completamente restaurado.

“Nós, que conhecíamos a estrutura antiga, não temos palavras para expressar a alegria de ver essa unidade móvel ser entregue, completamente renovada, com equipamentos modernos e todo o conforto, para que possamos atender bem nossos alunos e passar o conhecimento para eles, num ambiente adequado às práticas culinárias. Estamos muito felizes por presenciar esse momento e agradecemos ao presidente e ao diretor por esse olhar sensível”, ressaltou.

Cursos

A partir do dia 2 de dezembro, serão iniciadas duas turmas de curso de Comida Natalina, nos turnos da tarde e noite, com 16 alunos cada. Estão previstos ainda os cursos de Confeitaria Natalina e Bar de Natal – Drinks e Coquetéis, que serão ofertados nos mesmos moldes do primeiro.

Investimentos

A unidade móvel do Senac Sergipe, referência no país, foi completamente reformada e remodelada, seguindo o projeto elaborado pelo Núcleo de Engenharia, Arquitetura e Infraestrutura (NEAI) da instituição. O investimento total foi de R$ 912.231,60.

A carreta de Gastronomia possui cozinha industrial completa para aulas práticas e treinamentos, bar equipado para preparo de drinks e bebidas, sistema de som integrado para apresentações e eventos, lousa digital interativa para ensino e estrutura acessível para atender pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac SE