Senac Itabaiana está com inscrições abertas para curso gratuito de pizzaiolo

O curso é presencial e a inscrição deve ser feita, exclusivamente, online até o dia 3 de julho de 2025

A unidade Senac em Itabaiana está com inscrições abertas para o curso gratuito de Pizzaiolo, voltado para os apaixonados por gastronomia que desejam se especializar na arte de fazer pizzas. As inscrições se encerram em 3 de julho de 2025.

O curso presencial, que terá início em 22 de julho de 2025 e término previsto para 6 de outubro de 2025, oferece uma carga horária de 160 horas, com aulas de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. Ao todo, serão disponibilizadas 20 vagas, e os interessados devem ter, no mínimo, 16 anos e o Ensino Fundamental completo.

O programa do curso abrange desde o planejamento do processo de produção de pizzas e seus derivados até a organização do ambiente de trabalho. Os alunos aprenderão a higienizar instalações, mobiliários, equipamentos e utensílios, além de controlar e organizar o estoque. A preparação de diferentes tipos de massas, molhos e coberturas será feita seguindo as normas da legislação vigente, com ênfase em práticas sustentáveis e gestão eficiente de recursos.

Este curso é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam ingressar no setor de gastronomia, oferecendo uma formação completa para exercer a profissão de pizzaiolo com excelência e responsabilidade. O Senac Itabaiana busca capacitar profissionais que possam contribuir para o desenvolvimento do mercado gastronômico local e regional.

Para saber mais sobre o curso, critérios para participar do Programa de Gratuidade Senac (PSG) e inscrições, que devem ser feitas exclusivamente online, acesse https://psg.se.senac.br/detalhes-curso?id=senac_psg_684304a930315.

Outras informações na unidade Senac em Itabaiana, localizada na Rua Quintino Bocaiúva, 925 (ao lado da Energisa) – Serrano. Os contatos são (79) 3431-1655 | 99815-3337 ou ainda pelo email itabaiana@se.senac.br.

Senac SE