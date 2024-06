Senac lança pedra fundamental do centro de educação profissional em Estância

A instituição reforça o compromisso com a interiorização dos serviços educacionais e o desenvolvimento socioeconômico das regiões onde atua

Na quarta-feira,19, foi lançada a pedra fundamental para a construção do novo Centro de Educação Profissional do Senac no município de Estância.

Para o diretor Regional do Senac, Nilson Lima, a construção da nova unidade tem importância estratégica para o desenvolvimento regional. “Estância é um município pujante do ponto de vista da indústria e dos serviços. O Senac já possui parcerias com a prefeitura e órgãos do governo do estado, ministrando cursos de qualificação para preparar mão de obra. Com a criação deste centro, nossa parceria se estreitará ainda mais, trazendo oportunidades para a juventude e o povo trabalhador de Estância. Isso cria condições para que o comércio local absorva mão de obra qualificada, representando um avanço significativo em nossa atuação no município”, explicou Nilson.

De acordo com Marcos Andrade, presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, o novo centro de educação profissional marca o avanço do trabalho de interiorização das ações. “O projeto é levar nossos serviços para o interior do estado. Aracaju já está bem atendida, então precisamos focar nas cidades do interior. Estância, sendo uma das maiores cidades de Sergipe, com grande população e rica cultura, necessitava de um centro profissionalizante. Com esta nova unidade, vamos oferecer qualificação que gera emprego, renda e um ciclo virtuoso, no qual todos ganham: o cidadão, o município e a economia local”, afirmou.

“A chegada do Senac é um marco importante para a “Cidade Jardim” e para a população que irá se beneficiar com os cursos de formação e qualificação profissional, garantindo assim geração de emprego e renda”, destacou Aparecida Farias, diretora Regional do Sesc.

Para o prefeito de Estância, Gilson Andrade, o lançamento da pedra fundamental marca o início de uma obra que gerará renda, emprego e perspectivas. “Este é um momento importante. Estou muito feliz, pois isso demonstra o compromisso do Senac com nosso município. Realizará sonhos de muitos jovens que, sem essa unidade, teriam que se deslocar até a capital para estudar. Esta sede atenderá não só aos estancianos, mas também à comunidade ao redor. É uma grande oportunidade para o desenvolvimento social e econômico, permitindo que os jovens sejam protagonistas de seus próprios caminhos. Agradeço ao sistema Fecomércio, ao Senac e a seus gestores pela parceria”, concluiu o prefeito.

Participaram ainda do evento o diretor Administrativo e Financeiro do Senac, Manuel Leal, gerentes e funcionários, Diretores da Fecomércio, Conselheiros do Senac e Sesc, representantes do legislativo do município, dos empresários e da CDL de Estância.

CEP Estância

A nova unidade que será construída da região centro sul de Sergipe terá 2.325,03 m2 de área construída e trará o conceito de sustentabilidade com uso de novas tecnologias, a exemplo do sistema de reaproveitamento de águas pluviais para uso da irrigação das áreas verdes e instalação de placas fotovoltaicas.

O Centro de Educação Profissional será dotado de cinco pavimentos com salas multimeios, laboratórios especializados, ambientes adaptados e inclusivo, acessibilidade para uma experiência inovadora na aprendizagem. Com eixo tecnológico central com foco em turismo, ofertará cursos nas áreas de Gastronomia, Beleza, Hotelaria, Moda, Saúde e bem-estar e Tecnologia da Informação.

“Será uma unidade moderna, equipada com tecnologia de ponta, para oferecer todos os cursos disponíveis em Aracaju e outras unidades. Assim, mais uma vez, o Senac proporciona à população do interior de Sergipe a oportunidade de qualificação e profissionalização, atendendo a toda a região sul do estado”, completou Adalberto Trindade Souto, diretor de Educação Profissional.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac SE