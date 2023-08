Senac lançará Faculdade de Tecnologia na cidade de Aracaju

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac de Sergipe, Marcos Andrade, em companhia do diretor regional do Senac, Marcos Sales, visitou o prédio da família Barreto, na avenida Barão de Maruim, com o objetivo de estudar o ambiente para a implantação da Faculdade Senac de Tecnologia, em Aracaju. A unidade será direcionada totalmente para o ensino superior na área de tecnologia e inovação, áreas da ciência de maior possibilidade de expansão no futuro próximo.

Com o proprietário do prédio, o advogado Pedro Barreto, o presidente do Sistema e o diretor do Senac, vistoriaram as salas, os ambientes de convivência e toda estrutura do prédio, para entender melhor de que modo a distribuição dos cursos da área de tecnologia poderá ser feita na potencial futura unidade. O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, informou que era um desejo da diretoria do Sistema, ampliar a atuação do Senac no estado, avançando para o nível superior.

“A criação de uma unidade da Faculdade de Tecnologia do Senac em Sergipe propõe um marco significativo na oferta de educação superior no Estado. Como a primeira iniciativa de ensino superior presencial do Senac na região, essa empreitada representa um avanço crucial para o desenvolvimento educacional e econômico local. A abertura de uma unidade da Faculdade de Tecnologia do Senac em Sergipe não apenas atenderá às necessidades dos estudantes que buscam formação de qualidade, mas também contribuirá para a construção de uma força de trabalho mais qualificada e competitiva. Com um foco claro em cursos voltados para a tecnologia e inovação, a instituição desempenhará um papel vital no desenvolvimento de habilidades relevantes para as demandas do mercado de trabalho em constante evolução”, disse Andrade.

Um dos diferenciais da Faculdade de Tecnologia do Senac será a sua abordagem pedagógica inovadora, baseada na integração entre teoria e prática, já aplicada nos cursos técnicos e profissionalizantes desenvolvidos nas escolas do Senac em Sergipe.

“A instituição buscará estabelecer parcerias com empresas locais e regionais, oferecendo oportunidades para os alunos se envolverem em projetos reais, estágios e experiências de trabalho que complementarão o aprendizado em sala de aula. Essa abordagem permitirá que os estudantes adquiram habilidades práticas desde cedo, tornando-os mais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho”, ressalta Marcos Sales, diretor Regional do Senac.

“Além disso, a presença do Senac no estado trará consigo a reputação de excelência em educação profissional que a instituição já possui. Isso inspirará confiança tanto nos alunos que buscam uma formação de qualidade quanto nas empresas que buscam contratar profissionais bem-preparados. A integração entre a nova unidade da Faculdade de Tecnologia e as outras iniciativas educacionais do Senac na região também poderá gerar sinergias valiosas, enriquecendo a oferta educacional como um todo”, completou Marcos Andrade.

Senac | SE