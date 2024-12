Senac leva qualificação na área tecnologia para comunidade indígena

O Senac Sergipe entregou, pela primeira vez na história da instituição, 57 certificados de cursos do eixo de Tecnologia da Informação (TI), na Aldeia Xokó, localizada na Ilha de São Pedro, no município de Porto da Folha. A solenidade contou com a participação do presidente do Sistema Comércio Sergipe, Marcos Andrade, e o diretor Regional do Senac, Nilson Lima, que seguiram em cortejo com aldeões, da escola da comunidade até a igreja, onde juntos com os concludentes dos cursos dançaram o Toré, guiados pelo Cacique Bá e o pajé Jair Acácio do Santos.

As capacitações de Informática Básica e Técnicas Avançadas de Word e Excel foram ofertadas gratuitamente na própria comunidade indígena, por meio da unidade do Senac de Nossa Senhora da Glória, que tem como gestor Edilson Santos.

“A cada vinda a essa comunidade, me sinto feliz e bem acolhido. Fiz a primeira visita em abril, quando conheci o laboratório de informática. Assim que falei para a diretoria a solicitação dos Xokós, foi viabilizado o curso de informática básica e o presidente Marcos Andrade, quando conheceu a aldeia, afirmou que o Senac chegou aqui para ficar. Fico muito feliz em encerrar o ano nesta comunidade muito especial para o Senac Nossa Senhora da Glória”, declarou.

“É com imensa alegria que agradeço a todos vocês, em nome de todos os alunos que concluíram os cursos. Isso mostra que estão se importando cada vez mais com a cultura do nosso povo, que precisa de mais conhecimento para enfrentar o mundo afora, para não deixar destruir a nossa cultura. Precisamos de sabedoria e agradeço ao Senac por realizar esses cursos, dentro da comunidade e mostrar que somos capazes”, agradeceu o aluno do curso de Técnicas Avançadas de Word e Excel, Guilherme Almeida.

O Cacique Bá destacou que o conhecimento adquirido serve também para defender o povo indígena.

“Vocês que tiveram essa oportunidade que eu não tive, abracem e valorizem os cursos que fizeram, para defender esse povo, a sua terra. O Senac foi um presente que Deus nos deu e desejo saúde, força e prosperidade. Somos uma comunidade carente, que lutou para conquistar o que temos hoje. Recebemos do Senac um troféu precioso e temos que valorizar e agradecer”, disse.

Filho da aldeia Xokó, o instrutor Ramon Cruz deixou a ilha com a família quando tinha três anos. Durante o período dos cursos, vinha da cidade alagoana de Pão de Açúcar, onde reside atualmente, chegava na aldeia às 13h30 e estava de volta em casa meia-noite, sempre com alegria em poder ajudar a sua tribo.

“Oferecer esses cursos aqui na comunidade é prova do olhar social que vocês têm, e me marcou muito a frase do presidente Marcos Andrade, quando esteve aqui pela primeira vez, afirmando que daqui o Senac não sairia mais. Os alunos que receberam a certificação hoje, são a prova viva da mudança que esses cursos trouxeram para a vida deles. Estou muito feliz e a minha palavra é gratidão. Nunca reclamei de chegar aqui cedo e sair tarde, porque sempre vi a determinação de cada um de vocês, e que nenhum desistiu do curso”, frisou.

De mãos dadas

A solenidade de entrega dos certificados aconteceu na igreja da Ilha de São Pedro e contou com ainda com a participação do diretor de Educação Profissional do Senac, Adalberto Trindade, da coordenadora da escola indígena, Danyele Lima e do pajé Jair Acácio dos Santos.

“Se vocês pensam que nós viemos aqui entregar resultados do Senac, na verdade nós saímos ganhando muito mais, do ponto de vista espiritual. Chegamos aqui trazendo um pouco do que o Senac oferece para a sociedade, dando oportunidade para que a comunidade Xokó tenha conhecimento sobre informática básica e avançada e possa interagir com o Brasil inteiro e outras nações. Temos compromisso e somos parceiros desta aldeia. Parabéns aos alunos, que tiveram garra, determinação e concluíram os cursos”, destacou o diretor do Senac, Nilson Lima.

Emocionado, o presidente Marcos Andrade reforçou as palavras que disse no primeiro dia em que esteve na Ilha de São Pedro.

“O compromisso que fizemos está confirmado e renovado. Três motivos me orgulham bastante esse ano e um deles foi estar aqui, oferecendo cursos para vocês. E podemos fazer muito mais, buscando o potencial de cada um, e mais, todos os cursos ofertados aqui serão gratuitos. O Senac tem 280 cursos e teremos muito mais, para oferecer o que vocês precisarem. Contem com o Senac e a Fecomércio, pois vocês são a razão da nossa existência e nos orgulham”, ressaltou.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac SE