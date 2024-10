Senac oferta cursos gratuitos de confeitaria natalina em Cristinápolis e Tobias Barreto

O Centro de Educação Profissional (CEP) do Senac de Tobias Barreto iniciou esta semana, duas turmas de Confeitaria Natalina, em Cristinápolis, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Durante 10 dias, o instrutor Orestes Cruz estará ministrando as aulas para 50 mulheres, com foco no empreendedorismo e na lucratividade ainda este ano.

Neste período há uma grande procura por cursos voltados no Natal, período no qual os interessados podem adquirir conhecimento sobre o processo produtivo destes alimentos a fim de produzi-los, garantindo uma renda extra durante as Festas de final de ano.

“O curso abrange produtos que elas possam vender no período do Natal, como panetones, colomba natalina, dentre outros. Foi voltado mais para as sobremesas da ceia de Natal. Inicialmente falamos sobre a importância da higiene e manipulação dos alimentos, na preparação dos produtos. Nós trabalhamos também a questão da precificação, que ajuda bastante a saber o real valor que deve ser cobrado, levando em consideração os gastos e o valor do trabalho”, explicou o instrutor.

A qualificação, que tem carga horária de 20 horas/aula, é fruto de parceria entre o Senac de Tobias Barreto e a Prefeitura de Cristinápolis, por meio da Secretaria de Assistência Social.

“As aulas estão acontecendo na sede provisória da Prefeitura de Cristinápolis, onde o ambiente foi todo preparado para que pudéssemos fazer a aplicação da parte teórica quanto a prática”, informou a gerente da unidade de Tobias Barreto, Eline Barreto.

No mês de novembro, duas turmas de PSG também serão ofertadas em Tobias Barreto, sendo uma de confeitaria natalina e outra de culinária natalina.

“O objetivo do Senac é preparar os alunos para que possam empreender e ter uma renda extra ainda este ano. As aulas dos cursos em Tobias Barreto vão começar no dia 4 de novembro e tem carga horária de 15 horas/aula cada um. Assim como em Cristinápolis, o instrutor será Orestes Cruz, que é da nossa unidade, do eixo de gastronomia”, ressaltou a gerente.

Cursos gratuitos

Para saber os cursos gratuitos que estão sendo ofertados pelo Senac Sergipe, bem como os requisitos necessários em cada um, os interessados podem acessar o portal https://psg.se.senac.br/ .

Senac SE