Senac realizará o I Seminário Internacional de Educação Profissional

O evento acontece no dia 9 de agosto no auditório da unidade de Aracaju

O Núcleo de Desenvolvimento e Implementação Educacional (NDIE), do Senac Sergipe realizará no dia 9 de agosto, das 8h às 16h, na unidade de Aracaju, o I Seminário Internacional de Educação Profissional de Sergipe. O evento nasceu da necessidade de dar à educação profissional, a importância que ela merece. Será um encontro para estabelecer um momento privilegiado de diálogo, de experiências e de perspectivas para o futuro.

O seminário acontecerá no Auditório José Hilton Ribeiro, e contará com a presença de autoridades da educação, realização de mesas redondas e palestra com especialistas.

“A ideia surgiu a partir do Congresso Internacional de Educação Empreendedora e Cidadania, que é um evento luso-brasileiro, realizando anualmente, intercalando entre Brasil e Portugal, e que trata da educação para o empreendedorismo. Propus que esse congresso internacional tivesse um eixo de educação profissional, para que a partir daí pudessem ser inscritos trabalhos que tivessem uma discussão maior sobre a educação profissional. Esse seminário que estamos preparando terá esse foco, da educação profissional, que é o objetivo do Senac”, relatou a analista de processo do NDIE, Cristiane Tavares, doutora com Ph.D. em Educação.

A educação profissional expressa o desenvolvimento de habilidades essenciais para fornecer uma resposta rápida às demandas exigidas pelo mundo do trabalho.

“Cabe-nos conectar os alunos com a sociedade, no qual se ensina a aprender fazendo e analisando o próprio fazer, sempre a partir do aperfeiçoamento de competências e da articulação entre habilidades, atitudes e valores para a promoção da formação contínua e criativa. O Senac, como uma das principais instituições do país no desenvolvimento de profissionais de nível técnico profissional, assume o seu protagonismo na discussão sobre a importância da Educação Profissional”.

Rede de educação profissional

Com o objetivo de disseminar a cultura da educação profissionalizante, cidadã e empreendedora, o Senac está criando uma rede entre professores, empreendedores e responsáveis pelas práticas educativas e sociais, para fortalecer a Educação Profissional.

De acordo com o gerente do NDIE, Rafael Ramos, o seminário será uma grande oportunidade para os educadores discutirem sobre a educação profissional, tão importante para o desenvolvimento do estado e do país.

“Essa modalidade é pouco disseminada e discutida nas universidades e faculdades. Precisamos dar cientificidade a essa vertente da educação, estimulando publicações que a fortaleçam e a coloquem em evidência no âmbito educacional. Diante de todos os avanços tecnológicos que estamos vivenciando e tudo o que ainda estar por vir, os profissionais que estamos formando precisam sair de nossas escolas com qualificação de excelência”, enfatizou.

“Como resultado desta ação, pretendemos apresentar práticas, metodologias e atividades exitosas de educação profissional, a fim de gerar evidências públicas sobre o impacto dessas ações no mundo do trabalho”, finalizou Cristiane Tavares.

Senac | SE