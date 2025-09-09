Senac SE é a 1ª instituição de educação a levar qualificação à população carcerária  

O Senac Sergipe iniciou, em uma ação inédita, o curso de Montagem, Configuração e Manutenção de Computadores no município de Areia Branca. O curso, executado pela unidade de Itabaiana, é parte de uma parceria com a Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor (Sejuc) e a empresa Reviver, focada na educação profissionalizante de detentos da Cadeia Pública local.

A ocasião foi marcada pela inauguração da Sala de Ressocialização Multiuso, equipada com novos materiais para as aulas, ministradas pelo instrutor Jhonatan da Silva Rodrigues. A abertura contou com a presença de Isabel Lima, gerente da unidade do Senac Itabaiana, e Lucivânia Sales, analista pedagógica.

Adalberto Souto, diretor de Educação Profissional do Senac Sergipe, destacou a colaboração de diferentes entidades para a criação de um ambiente propício à capacitação dos detentos. “O Senac é pioneiro no processo de ressocialização educacional de detentos. Já mantemos parcerias com diversas secretarias, a exemplo da a Seteem, Seed, Seasic e agora, com a Sejuc. É o Senac e o Governo do Estado de Sergipe, em uma parceria grandiosa pensando na empregabilidade dos jovens e agora também da comunidade carcerária”, afirmou Souto.

José Pedro da Conceição Júnior, diretor da Cadeia Pública de Areia Branca, salientou a importância do projeto para a reintegração social dos internos. Ele expressou sua gratidão ao Senac pela iniciativa de oferecer oportunidades educativas que atendem às demandas do mercado de trabalho. “Trouxemos para os internos cursos atuais que vão abrir muitas portas, de acordo com as necessidades do mercado de trabalho. Não há como mensurar o valor dessa ação de ressocialização com essa parceria, para que as pessoas inseridas no sistema prisional, quando saírem, retornem à sociedade de forma mais digna. Agradeço ao Senac pela disponibilidade”, concluiu.

Senac SE