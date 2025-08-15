Senac SE realiza o ‘Dia da IA 2025: Imersão Criativa em Inteligência Artificial’

Com entrada gratuita e inscrições online, o evento que acontece no dia 25 de agosto

O Polo Senac de Inovação, Ciência e Tecnologia (ICTec), em Aracaju, será palco do Dia da IA 2025. Com entrada gratuita e inscrições online, o evento que acontece no dia 25 de agosto, busca proporcionar uma imersão criativa no mundo da inteligência artificial, oferecendo uma programação diversificada.

Localizado na Av. Barão de Maruim, 593 – centro, o ICTec receberá participantes para um dia inteiro de aprendizagem. A programação inclui palestras e oficinas que prometem enriquecer o conhecimento dos participantes e mostrar como aplicar a inteligência artificial no cotidiano e impulsionar as carreiras.

Palestras

A palestra principal sobre Inteligência Artificial contará com a presença de Marcos Santos, CEO da CHIP, e Miguel Melo, Diretor de Modernização e Tecnologia do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE). Os especialistas trarão sua visão sobre o futuro da IA e sua aplicabilidade.

Faça sua inscrição: www.se.senac.br/diadaiapalestras

Oficinas

O Coordenador do evento, Cláudio Cândido, que também é responsável pelos cursos de tecnologia da informação e comunicação do Senac Sergipe, destaca a importância das oficinas práticas.

“Nosso objetivo é capacitar os participantes para que eles possam aplicar a tecnologia da inteligência artificial no seu dia a dia de forma inovadora e eficaz. São oito horas que realmente vão transformar perspectivas”, afirma Cândido.

OFICINA 01 – Interfaces Inteligentes: Como a IA generativa está transformando a experiência do usuário (14h às 15h30). Esta oficina explorará o impacto da inteligência artificial generativa na criação de interfaces mais intuitivas e eficazes.

Faça sua inscrição: www.se.senac.br/diadaiaoficina1

OFICINA 02 – Inteligência Artificial: Criação de agente de IA com Copilot (15h30 às 17h). Os participantes terão a oportunidade de aprender técnicas avançadas para desenvolver agentes de IA usando ferramentas modernas.

Faça sua inscrição: www.se.senac.br/diadaiaoficina2

Senac SE