Senac Sergipe inaugura Polo de Inovação, Ciência e Tecnologia (ICTec)

A nova unidade se integra ao ecossistema de inovação do estado, assumindo um papel de destaque na formação de talentos e na promoção de novos negócios

Com o objetivo de atender às demandas de um mercado em constante transformação, especialmente no campo da tecnologia, o Senac Sergipe inaugura nesta quarta-feira, dia 30 de abril, às 17h30, mais uma unidade de ensino profissional, o Polo Senac de Inovação, Ciência e Tecnologia (ICTec).

Voltado para o público-alvo do Senac e seus contribuintes, o ICTec, localizado na Av. Barão de Maruim, nº 593, no centro de Aracaju, consolida-se como um marco na trajetória da instituição, reforçando o compromisso com a inovação, o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico de Sergipe.

De acordo com o presidente da Fecomércio Sergipe, Marcos Andrade, esse é mais um passo importante que o Senac promove para seguir com as transformações diante de um cenário competitivo e evolutivo.

“O futuro do mercado está na tecnologia e inovação e o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac não ficará para trás. Seguimos investindo de forma consistente no desenvolvimento de cursos de formação na área e agora, com a chegada do novo Polo de Inovação, iremos ampliar ainda mais nossa capacidade de atender as demandas do mercado do presente e futuro”, declara Andrade.

Para a assessora de Inovação Educacional do Senac, Cristiane Tavares, o ICTec surge como um divisor de águas na educação profissional do estado de Sergipe e permitirá parcerias com empresas locais, proporcionando aos alunos vivências práticas por meio de projetos reais, alinhados às exigências do mercado de trabalho.

“A proposta é que os melhores projetos integradores desenvolvidos pelos estudantes possam ser incubados dentro da instituição, criando uma espécie de aceleração de startups e impulsionando o surgimento de novos negócios”, explica Cristiane.

O ICTec

O Polo Senac de Inovação, Ciência e Tecnologia (ICTec) fica localizado na Avenida Barão de Maruim, nº 593, no Centro de Aracaju. A unidade dispõe 1.108, 91 m² de área construída e contempla os seguintes ambientes: nove salas administrativas, sala de reunião, oito salas de aula, auditório com capacidade de até 80 pessoas, quatro sanitários (feminino e masculino), dois sanitários para Pessoa com Deficiência (PcD), espaço de convivência, lanchonete, área de estacionamento (interna) com seis vagas, sendo duas delas, para PcD, e uma para idoso.

De acordo com a arquiteta do Senac Sergipe, Fabrícia Maia, a proposta do projeto de reforma da edificação buscou transformar o espaço físico em um ambiente pedagógico dinâmico, acessível e estimulante ao processo de ensino-aprendizagem. “O processo de adaptação para uso educacional foi conduzido com foco na funcionalidade, segurança e acolhimento, respeitando as limitações estruturais do imóvel, potencializando suas qualidades, além de adequação para pessoas com deficiência (PcD), atendendo à norma de acessibilidade (NBR 9050/20).

A arquiteta acrescenta ainda que o espaço foi pensado não apenas como um local físico, mas como um espaço de vivência e aprendizagem, capaz de acolher e inspirar alunos e professores. “Ressalto que a identidade arquitetônica da edificação existente foi preservada, ao tempo que foi criado um ambiente pedagógico moderno, inclusivo e adequado às exigências pedagógicas atuais”, finaliza a arquiteta.

Senac SE