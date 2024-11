Senac Sergipe inicia turma de Auxiliar de Cozinha em Aracaju

A primeira turma de Auxiliar de Cozinha do Senac SE, fruto do convênio firmado com o Ministério do Turismo (MTur), foi iniciada na segunda-feira, 18. Com carga horária de 240 horas/aula, o principal objetivo do curso é formar profissionais com competências para atuar e intervir em seu campo de trabalho, inclusive no setor turístico.

“Os 17 alunos vão adquirir diversos conhecimentos ao longo do curso, para atender o mercado de trabalho, que sempre exige profissionais que atendam com qualidade, dinamismo e compromisso. E serão essas ferramentas que eles irão aprender no Senac, durante esse período de aprendizado no eixo de gastronomia”, destacou Adalberto Trindade de Souto, diretor de Educação Profissional. O Auxiliar de Cozinha é o profissional que auxilia o cozinheiro no pré-preparo e preparo de alimentos e produções culinárias, colaborando na organização do ambiente de trabalho. Auxilia no controle e organização de estoque e executa a mise en place, realizando higienização, cortes, porcionamento, armazenamento e conservação de alimentos, conforme as boas práticas para serviços de alimentação. Organiza e higieniza a cozinha, seus equipamentos e utensílios, de acordo com as condições de segurança no local de trabalho. A aluna Érica Joselino Santos já trabalhou no setor de turismo e veio fazer a qualificação para retornar ainda mais preparada. “A minha expectativa com esse curso é ter mais experiência. Já trabalhei na área e sei o quanto é difícil conseguir uma vaga de trabalho se você não tiver um curso ou experiência. Já trabalhei em um restaurante natural e hoje estou na parte da merenda escolar. Gosto muito de trabalhar nessa área e quando vi o curso, resolvi fazer para aprender mais e quem sabe, mais na frente, abrir meu próprio negócio”, relatou. O curso, que tem como instrutor Jefferson Carvalho, prepara os alunos para atuar no segmento de serviços de alimentação, a exemplo de lanchonetes, bares, restaurantes, padaria, indústria de processamento de alimentos, catering, cozinha de coletividade, cozinha hospitalar, entre outros. Sobre o setor No Brasil, restaurantes e bares representam 45,10% dos serviços prestados às famílias brasileiras dentro da Pesquisa Mensal de Serviços, apurada pelo IBGE. Segundo dados do IBGE, o brasileiro gasta cerca de 25% de sua renda com alimentação fora do lar. A Associação de Bares e Restaurantes (ABRASEL) estima que o setor representa, hoje, 2,7% do PIB brasileiro. Já a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (ABIA) destaca que o setor tem crescido a uma média anual de 14,2%. Todo este crescimento e potencial de mercado exige a formação de profissionais para atuar em diversos segmentos do setor de alimentos e bebidas, desde um restaurante até uma cozinha industrial, que saibam aprimorar as técnicas de cozinha e que conheçam as e as características dos alimentos, contribuindo para o melhor aproveitamento dos recursos, auxiliando o padrão e a qualidade dos estabelecimentos. O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros. Senac SE