Senac Sergipe participa do maior encontro de moda autoral da América Latina

O diretor de Educação Profissional do Senac Sergipe, Adalberto Trindade de Souto, e o líder do processo de Moda, Altair Santo, participaram da 24ª edição do Dragão Fashion Brasil Festival (DFB), em Fortaleza, capital do Ceará. Realizado desde 1999, o evento é o maior encontro de moda autoral da América Latina, incentivando os novos talentos que despontam no setor.

A cada edição o DFB Festival explora um tema. Para este ano, o escolhido foi “Em Movimento”, conforme ressaltou o estilista Altair Santo.

“O tema destacou o potencial de reinvenção, evolução e impacto social do DFB Festival, que se consolidou como um dos maiores propulsores da cultura criativa no cenário nacional. Durante os quatro dias do evento, pudemos conferir criações de mais de 20 marcas e estilistas diferentes. A cada dia, o público tinha experiências únicas e imersivas, reforçando o DNA criativo e inovador”.

O evento contou com uma extensa programação multidisciplinar, a exemplo do “Dragão Pensando Moda”, ação que promove talk shows, palestras e workshop direcionados a estudantes de estilismo, design, marketing, gastronomia e beleza, dentro do evento DFB Festival, mobilizou grandes profissionais do setor.

“Foi bastante enriquecedora a nossa participação no evento como todo, para atualizarmos sobre o conteúdo de moda. O Dragão Fashion sempre reúne grandes nomes da moda e abre espaço para os novos talentos. Estudantes de várias universidades estavam participando e puderam apresentar suas criações no Concurso dos Novos”, ressaltou Adalberto Trindade de Souto.

“Pretendemos trazer para o nossa Regional, toda a parte de inovação que foi apresentada durante o evento, em moda atual e para o futuro, utilizando a tecnologia na produção. O nosso Estado tem um grande potencial neste setor, unindo a tecnologia e o artesanato no processo de criação de moda. Sergipe é referência no uso do artesanato na moda, como o Richelieu e a Renda Irlandesa, e pode ganhar destaque e ser competitivo, em nível nacional e até mundial”, informou o diretor da DEP.

Visita

Os colaboradores do Senac Sergipe aproveitaram a participação no DFB Festival para visitar o Senac Aldeota, em Fortaleza, para conhecer toda a infraestrutura, equipamentos e os modernos laboratórios de moda, gastronomia e beleza. Os espaços servem de suporte para atender os cursos de cada área e para capacitar funcionários.

Concurso dos Novos

O Senac Sergipe já participou duas vezes do Concurso dos Novos, com destaque nas duas edições. No primeiro ano, em 2018, conquistou o primeiro lugar. Após a pandemia, em 2022, o projeto inscrito pela equipe da instituição, também foi selecionado para a final, ficando em segundo lugar.

