Senac Sergipe recebe Selo Amigo da Mulher 2024 concedido pelo Tribunal de Justiça

O diretor Regional do Senac Sergipe, Nilson Lima, acompanhado do diretor de Educação Profissional, Adalberto Trindade de Souto, participou na manhã desta terça-feira, 26, da solenidade de entrega do Selo Amigo da Mulher 2024 e assinatura do convênio Projeto Reconstruir-SE, realizado pela Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE). O Senac recebeu o selo, como entidade parceira no combate à violência doméstica, dando oportunidade às mulheres terem autonomia financeira, através de cursos profissionalizantes.

O reconhecimento, de acordo com diretor do Senac, reforça o trabalho que vem sendo desenvolvido no estado, pelo Sistema Comércio Sergipe, presidido por Marcos Andrade.

“Estamos muito felizes em receber o Selo Amigo da Mulher. Já chegamos a 30 municípios por meio dessa parceria do Sistema Fecomércio, do Senac, com o Poder Judiciário, que tem resultado em grandes conquistas para a população sergipana, especialmente para as mulheres vítimas de violência. Isso nos estimula a fazer cada vez mais e melhor para a mulher sergipana. Com as capacitações do Senac, abrimos as portas do mercado de trabalho para que essa mulher esteja apta a recuperar a sua dignidade e reconstruir sua vida”, destacou.

O evento, realizado no auditório do Palácio de Justiça, integra as ações da Semana da Justiça pela Paz em Casa, que acontece anualmente em novembro, para lembrar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher, 25/11, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU).

A juíza Jumara Porto, da Coordenadoria da Mulher do TJSE, ressaltou que o evento foi dedicado a homenagear quem já está engajado no combate à violência contra a mulher.

“Entregamos o Selo Amigo da Mulher a pessoas, instituições e municípios que têm sido parceiros nesta causa. E Políticas Públicas são indispensáveis para conseguirmos resolver esse problema. O número de feminicídio no Brasil vem crescendo assustadoramente e no nosso estado vem diminuindo. Atribuímos isso às políticas públicas que o Tribunal de Justiça, o Governo do Estado vem realizando, junto às mulheres, às crianças e aos adolescentes. Precisamos encarar a violência como uma doença que precisa ser tratada com seriedade. As parcerias são essenciais para mudar essa realidade”.

A cerimônia foi marcada ainda com a assinatura do Termo de Cooperação Técnica do Projeto Reconstruir-SE, do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJ-SE). O objetivo do projeto é proporcionar cirurgias reparadoras e outros serviços na área de saúde para mulheres, adolescentes e crianças vítimas de violência doméstica e familiar.

Senac SE