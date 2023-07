Senac treina servidores de Itabaiana para socorrer crianças em ambiente escolar

O diretor Regional Adjunto do Senac Sergipe, Manuel Leal, participou da entrega de certificados em Itabaiana, na manhã de sexta-feira, 14, para 42 servidores da Prefeitura Municipal, que fizeram o curso de Primeiros Socorros na Escola. A administração municipal foi pioneira na capacitação, que atende às exigências da Lei Lucas, que obriga escolas, públicas e privadas, e espaços de recreação infantil a terem em seus quadros funcionais, pessoas treinadas em primeiros socorros.

A solenidade aconteceu na sede local da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese) e contou com a participação dos secretários de Educação, Eder de Jesus Andrade, de Saúde, José Suelton Luiz Costa dos Santos, dos enfermeiros instrutores do Senac, Tiago Santos e Danilo Souza, e dos vereadores Edilene Barros e Roosevelt Santana, responsável pela indicação na Câmara Municipal de Itabaiana, para que o município ofertasse a capacitação.

“Quero agradecer a todos os demais vereadores por terem aprovado a nossa indicação e parabenizar a Prefeitura de Itabaiana por ter feito essa parceria com o Senac e viabilizar a capacitação para os servidores de creches e escolas do nosso município. O curso atende a Lei Lucas, que tem por objetivo primordial proteger as crianças de acidentes comuns que podem ocorrer em ambientes escolares. Quero também parabenizar todos os servidores que estão recebendo o certificado hoje”, ressaltou Roosevelt Santana.

Manuel Leal enfatizou a importância da aplicação da Lei, que reflete em tranquilidade para os pais.

“Fiquei bastante satisfeito com a iniciativa da Prefeitura de Itabaiana. Saber que nossos filhos estão em um ambiente seguro, que existem pessoas capacitadas para socorrê-los, deixa nós, pais, mais tranquilos para trabalhar. Quero parabenizar o vereador pela indicação e a prefeitura por essa preocupação com as crianças da cidade. E que essa atitude seja replicada por outras cidades, pois o que é bom deve ser ampliado”, enfatizou o diretor adjunto do Senac Sergipe.

Representando o prefeito Adailton de Sousa, o secretário de Educação enfatizou que foram capacitados monitores e cuidadores dos nove centros educacionais do município.

“Primeiros socorros salvam vidas. É muito importante termos pessoas qualificadas no ambiente escolar para prestar assistência às nossas crianças, caso seja necessário. Essa capacitação fará a diferença nas nossas escolas. Quero agradecer a Roosevelt pela iniciativa e aos demais vereadores para aprovação e parabenizar os servidores e gestores das unidades. Agradeço ao Senac por essa parceria que viabilizou a aplicação da Lei Lucas e que venham outras capacitações”.

Os instrutores da unidade do Senac em Itabaiana enalteceram o comprometimento dos alunos do curso durante as aulas.

“Vocês todos entenderam e assumiram a responsabilidade sobre a importância de saber realizar os primeiros socorros da forma correta, evitando assim o agravamento da condição de vida da pessoa, da criança ou adolescente que necessita de um socorro. Que essa parceria entre prefeitura e Senac continue e seja ampliada”, disse Tiago Santos.

Além da entrega de certificados, cada unidade educacional recebeu um kit de primeiros socorros.

“Não precisamos ser especialistas na área, mas é de extrema importância identificar as primeiras intercorrências que podem acontecer com uma pessoa e agir de imediato até encaminhar a um profissional. As escolas devem ter pessoal capacitado para prestar esse atendimento inicial. Quantas crianças apresentam síndromes diarreicas e gripais durante o inverno”, ressaltou o secretário de Saúde, enfatizando a importância de sempre capacitar os servidores.

“Em 2023 a Saúde municipal já promoveu 15 capacitações para os profissionais da secretaria. A prefeitura de Itabaiana atua com interdisciplinaridade entre os órgãos, pois não podemos trabalhar de forma isolada. E essa parceria com o Senac, uma instituição referência em educação profissional, é de grande importância para manter os servidores atualizados”.

