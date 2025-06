Senador Alessandro entrega seis tratores agrícolas para fortalecer agricultura familiar em Sergipe

Equipamentos foram destinados a cooperativas e associações de pequenos produtores em seis municípios sergipanos. Investimento reforça compromisso com o desenvolvimento regional e geração de renda no campo

A agricultura familiar, que sustenta milhares de famílias e move a economia de diversos municípios sergipanos, ganhou um reforço de peso nesta semana. O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) entregou seis tratores agrícolas a cooperativas e associações de pequenos produtores em Poço Redondo, Porto da Folha, Poço Verde, Frei Paulo e Japoatã. O investimento, que totaliza mais de R$ 700 mil em recursos articulados pelo mandato, representa um passo importante para modernizar o trabalho no campo e garantir mais eficiência e dignidade a quem vive da terra.

Cada trator, avaliado em R$ 116.820,00 conta com motor de 75 cavalos de potência, cabine plataformada com toldo e ar-condicionado, tração 4×4, pneus agrícolas e conjunto completo de pesos dianteiros e traseiros. Trata-se de uma estrutura robusta, pensada para atender com excelência as necessidades da agricultura familiar, que muitas vezes enfrenta grandes desafios com recursos limitados.

“Nosso mandato tem compromisso com quem mais precisa. A agricultura familiar é base da economia em muitos municípios sergipanos. É no campo que estão homens e mulheres que acordam cedo, enfrentam o sol forte, a seca e a instabilidade do mercado, mas que nunca desistem. Esses tratores são uma ferramenta concreta para dar mais autonomia, produtividade e renda para essas famílias”, afirmou o senador Alessandro Vieira, durante uma das entregas.

Em Frei Paulo, no agreste sergipano, Dona Maria, da Associação Intermunicipal de Moradores e Acampados do Junco, não escondeu a emoção ao receber as chaves de um dos tratores. “Antes, a gente dependia de favor, esperava dias, às vezes semanas, para preparar a terra. Agora, com esse trator, a gente planta no tempo certo, colhe no tempo certo e pode sonhar com mais”, disse, com os olhos marejados.

Além de fortalecer a produção rural, a chegada desses tratores representa uma injeção direta na economia das comunidades atendidas. Com mais agilidade no preparo da terra e colheita, os agricultores poderão ampliar suas áreas cultivadas, reduzir perdas e aumentar a renda. Isso se traduz em mais alimentos na mesa dos sergipanos, mais empregos indiretos no campo e nas feiras, e um novo fôlego para a economia dos municípios.

Para o senador Alessandro Vieira, os investimentos no setor não param por aí. “Seguiremos trabalhando para ampliar os recursos destinados à agricultura familiar, à aquisição de máquinas, equipamentos, sementes e assistência técnica. Nosso foco é garantir que os recursos públicos cheguem na ponta, onde fazem a diferença de verdade”, garantiu.

Com os novos tratores, centenas de agricultores familiares ganham não apenas um equipamento moderno, mas também mais esperança, autonomia e capacidade de transformação. É o campo que avança, é o povo que colhe os frutos de uma política pública que chega onde precisa.

Por Laisa Bomfim – foto Jéssica Nonato