SENADOR ALESSANDRO VIABILIZA NOVA UBS E FORTALECE REDE DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Nesta segunda-feira (07), o senador Alessandro Vieira (MDB/SE) participou da solenidade de assinatura da ordem de serviço para a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Castelo, em Nossa Senhora do Socorro.

A unidade é mais uma das cinco UBS viabilizadas só neste ano no município, fortalecendo a rede de atenção básica à saúde. A iniciativa integra as comemorações pelos 161 anos de Socorro e simboliza um presente concreto para a população: mais acesso à saúde pública de qualidade.

A obra será realizada com recursos do governo federal, viabilizados graças à articulação direta do senador Alessandro Vieira, que tem atuado para garantir investimentos estruturantes na saúde pública de Sergipe.

“Quando a política é feita com seriedade e foco nas pessoas, os resultados aparecem. A UBS do bairro Castelo é fruto de um trabalho conjunto e de um compromisso real com quem mais precisa. Articulamos a liberação dos recursos junto ao governo federal e agora estamos vendo a promessa sair do papel”, afirmou o senador Alessandro Vieira.

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, agradeceu o apoio do senador e destacou a importância da nova unidade para a comunidade. “Hoje é um dia especial para a população do Castelo e de toda a cidade. Essa UBS representa cuidado, dignidade e a continuidade de um trabalho sério na saúde. Agradeço ao senador Alessandro pela parceria que torna esse sonho possível. Neste aniversário de 161 anos, Socorro celebra com conquistas reais para o povo”, disse o prefeito.

Durante o evento, a secretária municipal de Saúde, Adriana Menezes, também reforçou o impacto que a nova unidade trará para o atendimento básico no município. “Essa UBS vai reforçar a atenção primária, ampliar os atendimentos, aproximar os serviços da população e garantir estrutura adequada para nossas equipes. É um ganho enorme para toda a rede de saúde”, destacou.

A nova UBS contará com consultórios médicos, salas de vacinação, farmácia, recepção, banheiros acessíveis, além de ambientes planejados para garantir acolhimento e funcionalidade. A previsão é de que a obra seja concluída em 9 meses.

Além do recurso para a construção, o senador Alessandro garantiu os recursos para custear o funcionamento da unidade. A ação é mais uma demonstração de que, com articulação política responsável e parceria entre os entes federativos, é possível transformar a vida das pessoas com obras que fazem diferença no dia a dia.

Por Laisa Bomfim – Foto: Jessica Nonato