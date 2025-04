SENADOR ALESSANDRO VIEIRA FORTALECE PARCERIAS COM PREFEITO SÉRGIO E FÁBIO REIS EM PROL DE LAGARTO

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) esteve nesta terça-feira, 15, em Lagarto, onde se reuniu com o prefeito Sérgio Reis e o deputado federal Fábio Reis para tratar de novos investimentos no município. A visita reforça o compromisso do senador com o desenvolvimento da cidade e amplia o diálogo em busca de soluções concretas para a população.

Durante o encontro, o prefeito Sérgio Reis destacou a importância da presença do senador e elencou uma série de demandas prioritárias para Lagarto, como saúde, educação, infraestrutura urbana e melhorias nas rodovias que cortam a região.

“Meus amigos e minhas amigas, o deputado Fábio Reis é o aniversariante de hoje, mas quem ganha o presente é a cidade de Lagarto. Estou ao lado do nosso senador Alessandro que veio conversar com a gente sobre investimentos na cidade de Lagarto. Passei para ele um elenco de prioridades — obras na saúde, na educação, em infraestrutura, melhoramento das rodovias. O senador vai analisar e trazer esse presente para o povo de Lagarto. Muito obrigado, senador”, afirmou o prefeito.

O senador Alessandro Vieira reforçou o compromisso com o município e o trabalho conjunto. “Lagarto é uma cidade estratégica para o desenvolvimento do estado e tem uma gestão comprometida com as pessoas. Nosso mandato já destinou mais de R$ 25 milhões em emendas para o município, beneficiando áreas essenciais como saúde, agricultura familiar, e segurança pública — com o fortalecimento da Guarda Municipal. Seguiremos trabalhando lado a lado com o prefeito Sérgio e o deputado Fábio para garantir que os recursos cheguem onde o povo mais precisa”, destacou Alessandro.

Presente na reunião, o deputado Fábio Reis também manifestou apoio à parceria e à atuação do senador Alessandro. “Estamos juntos, senador. Lagarto agradece”, afirmou o parlamentar.

A visita consolida a articulação política e representa um avanço no planejamento de novas ações estruturantes para o município, beneficiando diretamente a população lagartense.

Por Laisa Bomfim – foto Jéssica Nonato