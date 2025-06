Senador Laércio entrega primeira viatura de comando móvel ao Corpo de Bombeiros de Sergipe

Nesta quinta-feira (5), o senador Laércio Oliveira visitou o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) para oficializar a entrega da primeira viatura tipo Posto de Comando Móvel da corporação. O equipamento foi adquirido por meio de emenda parlamentar do senador, com investimento de R$ 570 mil. A visita também contou com a presença do vereador Levi Oliveira.

Projetada para o gerenciamento de ocorrências de média e alta complexidade, a viatura é equipada com televisões que permitem a visualização de imagens em tempo real, gerador portátil de energia e espaço interno para reuniões e apresentações de estratégias a autoridades e órgãos envolvidos nas operações.

Durante a visita, Laércio destacou sua admiração pelo trabalho da corporação e reforçou o compromisso de continuar destinando recursos para fortalecer a estrutura dos bombeiros.

“Além da bravura, o bombeiro tem o dom de servir, de colocar a vida em risco em favor do próximo. Isso me emociona e me dá muito orgulho. Desde que me tornei agente público, todo ano destino emendas para o Corpo de Bombeiros. É o mínimo que posso fazer por esses homens e mulheres que se doam em favor do semelhante”, afirmou o senador.

O comandante do CBMSE, coronel Fábio Cardoso, ressaltou a importância da nova estrutura para ampliar a eficiência no atendimento às ocorrências.

“Essa viatura representa uma importante conquista, melhorando a nossa capacidade operacional na gestão de incidentes. Com o novo posto de comando, poderemos otimizar os recursos e prestar um serviço ainda mais eficiente à sociedade”, explicou.

O coronel ainda agradeceu ao senador pelo apoio contínuo à corporação e mencionou a parceria com a Secretaria de Segurança Pública e a Diretoria de Planejamento para viabilizar a conquista.

