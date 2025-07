Senador Laércio Oliveira anuncia novos investimentos em Propriá

A agenda teve início com a entrega de uma escavadeira hidráulica, viabilizada por meio de emenda parlamentar do senador, que será utilizada em serviços urbanos e ações na zona rural de Propriá. O equipamento, no entanto, tem impacto regional: também atenderá o perímetro irrigado Cedro-Telha-Propriá, beneficiando diretamente cerca de 400 irrigantes que atuam nas áreas de arroz, piscicultura e pecuária. O prefeito de Cedro de São João, Neudo Alves, destacou a importância da nova máquina, que substituirá um equipamento antigo e obsoleto, e agradeceu ao senador por atender a uma demanda histórica da região. Para ele, a escavadeira “representa um ganho concreto na produtividade agrícola e na qualidade de vida das famílias que vivem do trabalho no perímetro irrigado”.

Em seguida, Laércio visitou o Centro de Zoonoses do município, que funciona com estrutura limitada, mas realiza um trabalho importante no acolhimento e cuidado de animais abandonados e vítimas de maus-tratos. A unidade, sob coordenação do médico veterinário Dr. Carlão, será contemplada com uma reforma emergencial também viabilizada por emenda parlamentar. A expectativa é que, com as melhorias, o centro possa atender ainda melhor a população e ampliar a proteção aos animais. O senador reafirmou seu compromisso de retornar ao local após as obras e reconheceu o esforço da gestão municipal e dos profissionais da unidade.

A comitiva visitou a Unidade Básica de Saúde Dr. Ciro Tavares, um dos postos mais tradicionais da cidade. O prédio será totalmente revitalizado com recursos já liberados para a Prefeitura de Propriá. O senador destacou que cerca de R$ 10 milhões já foram destinados ao município para investimentos no setor, e que os efeitos desses recursos já começam a ser percebidos com a melhoria do atendimento, a reestruturação de unidades e a ampliação de serviços. A gestão municipal também reforçou que os recursos permitirão uma transformação concreta na atenção primária à saúde, beneficiando diretamente a população.

Para o senador Laércio Oliveira, a visita a Propriá representa mais do que ações pontuais. Segundo ele, “cada investimento anunciado é fruto de diálogo constante com a Prefeitura, escuta das necessidades locais e compromisso com resultados. A parceria com o município continuará sendo prioridade em minha atuação no Senado Federal”, finalizou.

