SENADOR LAÉRCIO OLIVEIRA APOIA A REELEIÇÃO DE RICARDO RORIZ EM SANTANA NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

O senador Laércio Oliveira (PP-SE) esteve presente na convenção partidária realizada na noite deste sábado, 20, que homologou a candidatura à reeleição do prefeito Ricardo Roriz, acompanhado do progressista Marcos Sales como candidato a vice-prefeito.

O evento foi bastante prestigiado, contando com a presença de diversos candidatos e candidatas a vereadores, além do deputado estadual Adailton Martins.

Em seu discurso, Laércio Oliveira parabenizou Ricardo Roriz pela administração destacada durante o primeiro mandato e enfatizou a importância da parceria com Marcos Sales, afirmando que esta união trará muitos benefícios para o município. “O santanense vive um momento muito feliz com a administração comprometida do prefeito Ricardo Roriz, e ganhará muito mais com a chegada desse progressista. Podem ter certeza que vocês terão dias de muita alegria por aqui”, declarou o senador.

Ao lado da primeira-dama, Renata Roriz, o prefeito Ricardo Roriz expressou sua gratidão pelo apoio de Laércio Oliveira, lembrando dos investimentos significativos que foram realizados graças às emendas do senador. “Quando nós temos um aliado como Laércio Oliveira, comprometido com o povo santanense, é de uma felicidade sem tamanho. Laércio não é apenas um senador, ele convive em Santana do São Francisco, sempre está presente, e eu tenho certeza que ele continuará investindo muito mais recursos”, afirmou o prefeito.

Marcos Sales, representante do PP na chapa majoritária, falou sobre a grande expectativa para o início da campanha eleitoral e destacou a união do grupo. “Nós estamos com o grupo muito grande, unido, e as expectativas são as melhores possíveis. O povo santanense pode esperar de mim muito esforço, dedicação e trabalho. Estou muito feliz em representar o PP e o nosso senador Laércio Oliveira nessa chapa”, comentou o candidato a vice-prefeito.

Por Assessoria

Foto: Edla Crisley