Senador Laércio Oliveira prestigia Arraiá do Povo na Orla de Atalaia

Como bom forrozeiro, o senador Laércio Oliveira (PP-SE) marcou presença na noite desta quinta-feira, 22, no Arraiá do Povo, que acontece no espaço de Eventos da Orla de Atalaia, em Aracaju. Organizada pelo Governo do Estado, a festa tem atraído milhares de sergipanos e turistas com mais de 250 atrações nacionais e locais, trios pé-de-serra e apresentações de quadrilhas juninas.

Ao lado do governador Fábio Mitidieri, Laércio acompanhou as apresentações de Chiko Queiroga e Antônio Rogério, Isabela Serpa e a Banda Flor de Maracujá, e parabenizou toda a equipe do governo pela brilhante festa que impulsiona o turismo, valoriza os artistas locais e possibilita uma renda extra para comerciantes e vendedores ambulantes.

“Estão de parabéns o governador Fábio Mitidieri e todos os envolvidos com o sucesso do Arraiá do Povo. Realmente o estado de Sergipe é o país do Forró. A gente percebe esse clima de sergipanidade, de valorização das nossas raízes. A festa gera impacto positivo na economia do estado, movimenta vários setores, desde a hotelaria, bares e restaurantes, e isso é muito bom”, comentou.

Segundo Laércio, os festejos juninos em Sergipe têm superado todas as expectativas. Ele destacou a festa como um momento para a celebração das famílias. “É uma festa maravilhosa em que as famílias se reúnem, os amigos se encontram e todos celebram os festejos juninos em um ambiente de alegria e descontração”, disse.

A festa continua nesta sexta-feira, 23, com a apresentação da Orquestra Sanfônica de Sergipe, Batista Lima, ex-vocalista da banda Limão com Mel, a ex-cantora da Banda Calypso, Joelma, e o grupo sergipao Xote Baião.

Foto assessoria

Por André Carvalho