SENADOR LAÉRCIO OLIVEIRA REFORÇA APOIO A DIEGO PRADO E ÉDSON PEREIRA NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

O senador Laércio Oliveira (PP) reiterou seu apoio à pré-candidatura do vereador Diego Prado a prefeito de São Cristóvão e Édson Pereira a vice, durante convenção realizada na noite deste sábado, 3. Com a confiança de um grupo forte e unido para vencer as eleições de 2024, o senador destacou a importância da aliança formada por Diego com políticos atuantes e comprometidos com a boa política.

“Ainda como vereador, Diego constrói uma aliança com políticos que estão exercendo atualmente cargos públicos e coloca no seu palanque um time de homens e mulheres comprometidos com a boa política, àquela que é feita com as pessoas, olhando para o bem estar das comunidades”, afirmou o senador, ressaltando a capacidade de Prado em unir forças para um propósito maior.

Laércio também elogiou a personalidade de Diego, destacando sua vontade de transformar o município. “São Cristóvão já viveu momentos muito ruins na sua história, vocês que são daqui sabem disso. Então, é chegada a hora de um novo tempo. A hora do município ser governado por uma pessoa que tem princípios, que tem valores e que sabe exatamente o que precisa fazer para o bem-estar de toda a população”, pontuou.

O evento contou com a presença de diversas autoridades e lideranças políticas que declararam apoio ao projeto de mudança em São Cristóvão, como o governador Fábio Mitidieri, deputados federais e estaduais, vereadores e líderes locais. Diego Prado, em seu discurso de agradecimento, ressaltou o início de uma nova era para o município.

“Não tenho dúvida que esse é o melhor time para São Cristóvão. Não temos máquina, mas temos o apoio, primeiramente de Deus, e em segundo lugar desse povo querido. Hoje se um inicia uma nova história para São Cristóvão, o momento da mudança da nossa cidade”, declarou Diego Prado, demonstrando confiança na força de sua campanha e no apoio popular.

Por Assessoria