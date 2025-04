SENAR ABRE CADASTRO DE RESERVA PARA TÉCNICOS DE CAMPO EM DIVERSAS ÁREAS DA ATE-G NO ESTADO DE SERGIPE

O Senar Sergipe está com cadastro de reserva aberto para profissionais interessados em atuar como técnicos de campo no programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG). As áreas de atuação são: Suinocultura, Apicultura, Avicultura, Olericultura, Ovinocaprinocultura e Rizicultura.

O objetivo é identificar profissionais com perfil para atuar na assistência técnica voltada às cadeias produtivas específicas. A inscrição no cadastro não garante contratação imediata, mas os profissionais poderão ser convocados conforme a demanda do Senar Sergipe.

Para participar, é necessário possuir Carteira Nacional de Habilitação válida e veículo próprio. Os convocados passarão pelas seguintes etapas:

Análise curricular conforme a demanda;

Capacitação no curso de Extensão em Assistência Técnica e Gerencial (EaD e/ou presencial);

Convocação;

Orientações para criação de CNPJ;

Contratação.

Os interessados devem realizar o cadastro por meio do formulário online disponível no link: https://forms.gle/zGuiiGyxekuqWMGa9

Para mais informações sobre o trabalho do Senar Sergipe, acesse nosso site www.senarsergipe.org.br

Por Sonaly Dantas – Foto: Senar Sergipe