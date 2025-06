Senar abre credenciamento pra profissionais interessados em atuar como instrutores

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Sergipe (Senar/SE) está com inscrições abertas para o credenciamento de profissionais que desejam atuar como instrutores, tutores e consultores em diversas áreas ligadas ao setor agropecuário.

O credenciamento é uma oportunidade para quem deseja contribuir com a formação profissional rural, cursos técnicos e demais ações educativas desenvolvidas pelo Senar em todo o estado. Podem se inscrever profissionais com experiência técnica e/ou prática nas áreas de produção agropecuária, gestão, meio ambiente, educação, entre outras.

As inscrições vão até 20 de julho de 2025 e devem ser realizadas por meio de formulário online, disponível no link:

Clique aqui para preencher o formulário

Ao integrar o banco de credenciados, o profissional poderá ser convidado a participar das ações promovidas pelo Senar Sergipe, de acordo com a demanda de turmas, cursos e projetos em andamento.

“O trabalho dos nossos instrutores é essencial para levar conhecimento de qualidade ao homem e à mulher do campo. Com este credenciamento, buscamos ampliar nosso número de profissionais e fortalecer ainda mais a nossa atuação em todas as regiões do estado”, destaca Mércia Freitas, gerente técnica do Senar Sergipe.

Texto e foto Samara Fagundes