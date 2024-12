Senar abre inscrições para cursos técnicos em Zootecnia e Agronegócio

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) está com inscrições abertas para o processo seletivo que oferece vagas para os cursos técnicos de nível médio na modalidade à distância. Em Sergipe, a oferta das vagas será para os cursos técnicos em Agronegócio e Zootecnia.

As formações técnicas são reconhecidas pelo Ministério da Educação, com emissão de diploma válido em todo o território nacional. As aulas estão previstas para começar no primeiro semestre de 2025.

Os cursos gratuitos têm duração de dois anos e são voltados, prioritariamente, para pessoas do meio rural que desejam ampliar as oportunidades de atuação no setor agropecuário.

Para se candidatar a uma das vagas, os interessados precisam ter concluído o ensino médio e, no momento da inscrição, devem escolher um dos polos de apoio presencial distribuídos por todo o país.

Agronegócio

A formação técnica em Agronegócio é focada nos procedimentos de gestão e de comercialização. O curso estará disponível no polo do município sergipano de Itaporanga d’Ajuda.

Zootecnia

O curso técnico em Zootecnia, tem como foco a formação profissional relacionada à produção animal, e em Sergipe estará disponível nos polos de Carira e Porto da Folha.

Uma década de transformação e inovação

O Processo Seletivo Senar e-Tec EaD 2025.1 é especial: além de ser o maior já realizado pelo Senar e-Tec, marca os 10 anos de história do programa, que já transformou a vida de milhares de brasileiros ligados ao meio rural. Desde sua criação, em 2014, a instituição já formou mais de 10 mil alunos, ofertando ensino técnico gratuito de qualidade e reconhecido pelo MEC.

O Senar e-Tec tem sido um pilar importante para a qualificação no agro, levando formação técnica a trabalhadores rurais, produtores e seus familiares em todas as regiões do Brasil.

Seja para ingressar no mercado de trabalho ou aprimorar habilidades na área, os cursos técnicos do Senar e-Tec são a oportunidade ideal para transformar seu futuro no agro. Não perca o prazo! As inscrições vão até o dia 17 de janeiro de 2025.

