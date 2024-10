Senar Sergipe abre edital de credenciamento para prestadores de serviços médicos

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar Sergipe) anuncia a abertura de inscrições para o Credenciamento de Pessoas Jurídicas para a prestação de serviços médicos e de saúde, para participar do Programa de Promoção Social – Senar Saúde. O credenciamento visa a formação de um banco de profissionais para atuar em ações de promoção da saúde nas áreas rurais de Sergipe.

As especialidades médicas contempladas incluem: Clínica Geral, Urologia, Ginecologia, Pediatria, Dermatologia, Cardiologia, Endocrinologia, Psicologia e Enfermagem. O valor por evento com duração de 6 horas é de 3 mil reais.

Os profissionais poderão ser convocados conforme as demandas do Programa Senar Saúde, que realiza consultas e exames preventivos em comunidades rurais. “O Senar Saúde é uma ação gratuita de promoção social, com foco em atender e melhorar a qualidade de vida das populações rurais de Sergipe,” afirma Saymo Fontes, gerente técnico do Senar Sergipe.

Prazos e como participar

O credenciamento pode ser realizado até o dia 21 de outubro de 2024, mediante o envio da documentação necessária. O edital completo está disponível no site do Senar Sergipe: https://senarsergipe.org.br/credenciamentos/

Os interessados devem enviar a documentação para o e-mail: antonio.lemos@senarsergipe.org.br ou entregar o material na sede do Senar Sergipe, localizado na Rua Alagoas, nº 1.600, Bairro José Conrado de Araújo, Aracaju/SE.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (79) 3211-3264.

Foto assessoria

Por Samara Fagundes