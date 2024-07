Senar abre inscrições para o programa Senar + Jovem nas escolas

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) de Sergipe anuncia a abertura das inscrições para escolas que desejam participar do programa Senar + Jovem. Voltado para estudantes de 14 a 16 anos, o programa visa desenvolver a vocação agropecuária entre os jovens.

As aulas do Senar + Jovem acontecerão duas vezes por semana, com duração de três horas cada. O curso abordará não apenas a introdução à agricultura e pecuária, mas também temas fundamentais como a importância da continuidade das atividades agrícolas, a preservação do legado familiar, a sustentabilidade ambiental e o planejamento financeiro numa propriedade rural.

O principal objetivo do programa é capacitar os jovens para que desenvolvam uma compreensão profunda e prática das atividades agropecuárias. Para isso, a programação inclui a implementação de dias temáticos e ações comunitárias, como campanhas de conscientização. Além disso, haverá o desenvolvimento de uma consciência ecológica e educação emocional, promovendo uma visão ampla e integrada da vida no campo.

A coordenadora pedagógica do Senar Sergipe, Carla Aparecida, destaca a importância do programa: “O Senar + Jovem é uma iniciativa que visa não apenas introduzir os jovens no universo agropecuário, mas também formar cidadãos conscientes da importância da sustentabilidade e da continuidade das atividades agropecuárias. Nosso objetivo é proporcionar uma educação completa, que inclui não apenas o conhecimento técnico, mas também o desenvolvimento emocional e ecológico dos estudantes.”

As escolas interessadas em participar do programa devem entrar em contato com o Senar Sergipe para mais informações sobre o processo de inscrição. As inscrições estarão abertas até o dia 31 de julho de 2024, com previsão de início das aulas para o dia 19 de agosto de 2024.

Para mais informações e inscrições, entre em contato com o Senar: (79) 3211- 3264, falar com a coordenadora pedagógica Carla Aparecida.

Foto assessoria

Por Samara Fagundes