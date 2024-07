Senar Sergipe abre inscrições para prestação de serviços

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) Sergipe está com inscrições abertas para o credenciamento de empresas para prestação de serviços de Agente Mobilizador nas Salas do Produtor Rural (SPR) de Carira, Itabaiana e Propriá. Essa oportunidade fortalece o apoio aos produtores rurais de Sergipe e facilita o acesso às ações e programas do Sistema Faese/ Senar. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 20 de julho, por meio do formulário disponível no link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=c5Q57KzV8UmBYGOR_BPxh6Ba-w5quYFIlnzLNFsSagJUNFNKRjlHSVpETUtLVzNRUkpCQzk3SDBWRy4u .

São oferecidas três vagas para Agente Mobilizador, sendo uma destinada a SPR Carira que tem como área de abrangência os municípios de: Frei Paulo, Nossa Senhora Aparecida, Pedra Mole e Pinhão, outra vaga para SPR Itabaiana (Areia Branca, Campo do Brito, Macambira, Malhador, Moita Bonita e São Domingos) e outra para SPR Propriá (Canhoba, Amparo do São Francisco, Telha, Cedro de São João, Malhada dos Bois, Aquidabã e Muribeca).

O candidato deverá atender os seguintes pré-requisitos: ensino médio completo; possuir noções básicas de informática; conhecer a área rural do município e região; ter facilidade de comunicação; ser proativo, ter facilidade para trabalhar em equipe e disponibilidade de tempo para se dedicar ao trabalho de mobilização. Além de possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação), sendo recomendado veículo próprio.

Após o processo de credenciamento, os currículos dos candidatos serão avaliados, e os selecionados serão convocados para entrevista, conforme programação:

– 31 de julho às 9h30 | Sala do Produtor Rural de Carira

– 01 de agosto às 9h30 | Sala do Produtor Rural de Itabaiana

– 02 de agosto às 9h30 | Sala do Produtor de Propriá

Sobre a Sala do Produtor Rural

A Sala do Produtor Rural é uma iniciativa do Sistema Faese/Senar em parceria com municípios, Sindicatos Rurais e Associações, que tem como objetivo diminuir a distância entre o conhecimento e os produtores rurais, levando qualificação desde o pequeno até o grande produtor. As atividades da Sala incluem Formação Profissional Rural, Promoção Social, Assistência Técnica e Gerencial, Senar Saúde, Produzir + Senar e Aprendizagem Rural.

A função do Agente Mobilizador é fundamental para divulgar e acompanhar as ações do Senar na área de atuação, organizar reuniões, levantar demandas do município e realizar a mobilização de eventos na região.

Foto assessoria

Por Samara Fragundes